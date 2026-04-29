Voici pourquoi ces CPU qu’Intel jetait à la poubelle s’arrachent désormais à prix d’or

La demande en intelligence artificielle a tout bouleversé sur le marché des composants. Intel en profite d'une façon que personne n'aurait anticipée. La firme vend désormais des processeurs qu'elle aurait normalement mis à la poubelle.

Le marché des composants traverse une période de tension inédite. La demande liée à l'IA a d'abord fait exploser les prix des GPU, puis ceux du stockage. Les prix des processeurs Intel ont récemment bondi à leur tour. La demande dépasse largement les capacités de production. Dans ce contexte, Intel a trouvé une façon surprenante de tirer profit de la situation.

Intel multiplie les initiatives pour répondre à cette pression. La firme a récemment annoncé vouloir proposer des processeurs débloqués à tous les budgets. Mais c'est une tout autre stratégie qui explique ses excellents résultats du premier trimestre 2026.

Got some clarity from Intel IR on additional lift to margins. Intel got an unexpected margin lift from better yield salvage. Chips that would normally have been lower-value edge-die on the wafer were binned down and still sold into usable SKUs, turning what may have been scrap… — Ben Bajarin (@BenBajarin) April 24, 2026

Intel écoule ses CPU défectueux et dépasse de plus d'un milliard de dollars ses prévisions de revenus

Selon Ben Bajarin, analyste chez Creative Strategies, Intel commercialise désormais des puces qu'elle aurait autrefois mises au rebut. Ces CPU proviennent des bords des wafers de silicium, où les défauts de fabrication sont plus fréquents. Ils affichent des fréquences d'horloge réduites ou une consommation d'énergie plus élevée que les normes habituelles. Plutôt que de les jeter, Intel les emballe comme des références budget et les commercialise. Au premier trimestre 2026, la firme a enregistré 13,6 milliards de dollars de revenus. C'est plus d'un milliard au-dessus des 12,36 milliards attendus par les analystes.

Pourquoi ces puces dégradées trouvent-elles preneur ? Avant la pénurie, les CPU bas de gamme peinaient à s'écouler. Les acheteurs attendaient des promotions sur les modèles haut de gamme ou épargnaient pour les versions milieu de gamme. La pression de l'IA a changé la donne. Les références souhaitées sont souvent indisponibles ou beaucoup plus chères. Les prix de vente moyens des CPU serveur ont bondi de 27 %. Par ailleurs, 16 % de la croissance du segment data center chez Intel provient uniquement de ces hausses tarifaires.

Cette stratégie pourrait s'inscrire dans la durée. Intel n'a aucune raison de renoncer à une source de revenus aussi rentable. La demande en calcul liée à l'IA devrait continuer de croître. Les prochaines phases misent davantage sur l'inférence que sur l'entraînement des modèles. Pour les utilisateurs, des CPU autrefois destinés à la poubelle pourraient devenir une composante durable du marché.