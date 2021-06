Airpods Pro : Amazon affiche une belle chute de prix sur les écouteurs d’Apple

La deuxième et dernière journée du Prime Day Amazon 2021 se termine ce mardi 22 juin à 23h59, ce qui vous laisse encore quelques heures pour profiter de bonnes affaires sur une sélection de produits high-tech. Si vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, sachez que les incontournables Airpods Pro font l'objet d'une belle baisse de prix. Une remise de 24% est appliquée sur leur prix conseillé.

En matière de bons plans audio, il y a du choix de qualité pendant le Prime Day d'Amazon. Par exemple, on peut citer les casques Sony WH 1000XM3 à 219 euros et Headphones 700 à 227.99 euros, la barre de son TV Bose Solo 5 à 135.99 euros ou encore l'enceinte Bose SoundLink Mini II à 119.99 euros. Si vous êtes plutôt à la recherche d'écouteurs sans fil, sachez que ceux d'Apple sont de retour en promotion.

On a connu mieux ces derniers temps (à peu près 10 euros moins cher le mois dernier et c'était chez Rakuten (vendeur tiers Boulanger) à 194.99 euros). Mais au tarif actuellement proposé par Amazon, ça reste une bonne affaire pour celui ou celle qui veut s'équiper rapidement. Les Airpods Pro sont mise en vente à 205 euros au lieu de 279 euros (réduction immédiate de 72 euros) avec bien évidemment la livraison gratuite à domicile.

Ces écouteurs sans fil sont dotés d'une réduction active du bruit, d'un mode “Transparence” pour entendre ce qu’il se passe autour de vous, d'une égalisation adaptative qui calibre automatiquement la musique en fonction de la forme de votre oreille, d'une configuration facile pour tous vos autres appareils Apple, d'un accès rapide à Siri en disant « Dis Siri ». Ils disposent d'une autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil, et sont résistants à l'eau et à la transpiration. Enfin sachez que 3 tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont fournis avec le produit.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces écouteurs sans fil, lisez notre test et avis sur les Airpods Pro d'Apple.