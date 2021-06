Bose SoundLink Mini II : super prix sur l’excellente enceinte pour le Prime Day

Le Prime Day 2021 continue avec ce nouveau bon plan consacré à la SoundLink Mini II. L'excellente enceinte sans fil de Bose bénéficie de près de 70 euros de réduction sur la version française du site Amazon. Une offre à ne pas rater !

Il ne reste que quelques heures pour profiter des bonnes affaires du Prime Day Amazon. Cette fois-ci, c'est la SoundLink Mini II qui est victime d'une baisse de prix durant l'opération commerciale du géant de l'e-commerce.

Jusqu'à ce soir, l'enceinte sans fil de la marque Bose qui est disponible dans un coloris noir ou gris est au prix de 119,99 euros au lieu de 189,95 euros. Pour rappel, seuls les membres Prime peuvent bénéficier du tarif préférentiel.

Dotée d'un son puissant et de basses profondes, la SoundLink Mini II de Bose est une enceinte qui embarque une autonomie de 12 heures (par charge en mode sans fil). L'appareil possède un port de charge USB-C, une entrée AUX et un microphone pour utiliser la fonction mains-libres ou accéder à l’assistant vocal d'un téléphone. Pour terminer, l'enceinte est équipée d'invites vocales pour un appairage Bluetooth facile et est capable de mémoriser jusqu’à huit appareils à la fois.