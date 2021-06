Prime Day : le prix du casque Bose Headphones 700 baisse brutalement

Considéré comme l'un des meilleurs casques à réduction de bruit, le Bose Headphones 700 fait l'objet d'une superbe affaire chez Amazon. Pour le Prime Day, le prix du casque passe sous la barre des 230 euros. Une offre qui est à ne pas rater !

Pour ce nouveau bon plan consacré au Prime Day Amazon 2021, nous vous invitons à vous rendre au rayon “casques & écouteurs” du géant du commerce en ligne.

Jusqu'à ce soir, à minuit, l'excellent Bose Headphones 700 disponible dans son modèle Soapstone est à exactement 226,95 euros au lieu de 319,99 euros (offre réservée uniquement pour les membres Prime d'Amazon). Pour un euro plus cher, il existe les coloris argent et bleu du casque en question. Et pour information, Amazon donne la possibilité de payer le produit en 4 fois sans frais. Avec ce genre de paiement, les mensualités seront de 56,74 euros chacune.

Du côté de ses caractéristiques principales, le Headphones 700 de Bose est notamment équipé de la technologie de réduction de bruit. Compatible avec l’assistant vocal Alexa, le casque sans fil répond vocalement pour lancer de la musique, pour envoyer un SMS ou pour prendre un appel. On retrouve également une autonomie maximale de 20 heures grâce à sa batterie en lithium-ion. Pour en savoir plus sur le casque, n'hésitez pas consulter notre article associé au test du Bose Headphones 700.