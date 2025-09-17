Lenovo IdeaPad Slim 5x : l’excellent PC portable passe à moitié prix, c’est une affaire !

Vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur portable qui soit à la fois puissant et pas cher ? Ne cherchez plus ! Voici une offre irrésistible qui vous permet d’obtenir l’excellent Lenovo IdeaPad Slim 5x à prix cassé. Normalement en vente à 1008,35 €, ce PC portable est affiché en promotion à 649,99 € sur Darty. Et avec le bonus reprise de 100€, vous pouvez vous l’offrir à 549 € seulement. On vous explique tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’achat d’un nouvel ordinateur portable représente généralement un budget conséquent qui peut freiner la majorité des ménages. Heureusement, avec la rentrée, de nombreuses enseignes proposent des promotions sur les équipements informatiques, vous offrant la possibilité de vous équiper à prix réduit.

Vous cherchez un PC portable pas trop cher mais vous ne souhaitez pas faire de compromis sur les performances ? Darty propose actuellement le puissant Lenovo IdeaPad Slim 5x doté d’un processeur Snapdragon X Plus associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et à espace de stockage SSD de 512 Go à 649,99 € au lieu de 1008,35 €. Et avec le bonus reprise de 100 € valable pour l’achat d'un PC Copilot+ du 22/08/2025 au 28/09/2025 inclus, vous pouvez vous l’offrir à moins de 549 €.

Ce bonus reprise est versé directement sur votre compte bancaire dans un délai maximum de 30 jours après réception du produit acheté sur le site darty.com et dans un délai de 14 jours après réception du produit par le recycleur et validation de l'offre de reprise.

Quelles sont les caractéristiques du Lenovo IdeaPad Slim 5x ?

Dès le premier regard, on constate que le Lenovo IdeaPad Slim 5x est un PC ultraportable avec un design sobre et fin. On remarquera tout de même qu’il dispose d’une forme d’écran originale qui permet d’ouvrir plus simplement votre ordinateur quand vous en avez besoin.

D’un point de vue caractéristiques techniques, ce modèle allie performances (particulièrement pour les fonctions IA) et mobilité avec sa puce Snapdragon X Plus conçue pour l’intelligence artificielle. Avec le processeur, vous profiterez de 16 Go de mémoire vive et d’un disque dur SSD M.2 PCIe Gen4 de 512 Go. Ce PC portable est donc rapide et fluide dans son utilisation.

L’autre point fort de ce modèle est son écran OLED 14 pouces WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) compatible HDR qui offre une luminosité jusqu’à 400 nits. Enfin, son autonomie en fait un modèle très pratique en déplacement puisqu’il peut fonctionner 25 heures avant d’être rechargé.