Lenovo IdeaPad Slim 3 : vite, l’excellent PC portable est 250 € moins cher, c’est une affaire !

Pour cette nouvelle année, vous avez peut-être pris la bonne résolution d’être plus efficace dans votre travail ou dans vos études. Vous avez pu également décider d’avoir toujours avec vous un PC portable de qualité pour regarder vos films et séries. Bonne nouvelle, nous avons trouvé pour vous deux modèles à prix cassé.

Il n’est pas très difficile de trouver des ordinateurs portables pas chers sur internet ou en magasin. Mais quand on ne s’y connait pas, on peut vite se retrouver avec un modèle trop daté, trop peu puissant et/ou trop encombrant. Pour trouver le bon rapport qualité-prix, il est primordial de chercher une fiche de caractéristique équilibrée avec des composants suffisamment récents et performants pour les usages que vous avez prévu.

Sur Cdiscount, vous pouvez trouver le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 est un PC portable qui conviendra pour l’immense majorité des usages et qui est proposé en promotion pour un prix très intéressant. Dans sa version avec Intel Core i5 et 16 Go de RAM, l’IdeaPad Slim 3 est normalement disponible pour 799,99 euros. Mais Cdiscount propose une réduction de 250 euros qui permet de faire chuter son prix à seulement 549,99 euros.

Et si vous voulez un modèle plus puissant, vous pouvez choisir le même PC portable mais avec un processeur Intel Core i7 et 24 Go de RAM. Vous bénéficierez de la même offre promotionnelle de 250 euros qui permet de faire passer son prix de 899,99 euros à seulement 649,99 euros.

Quels sont les avantages du Lenovo IdeaPad Slim 3 ?

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 est un PC portable à la fois pas cher et polyvalent. C’est un modèle qui conviendra à ceux qui cherchent un modèle qui offre d’excellents finitions, un écran de qualité et des caractéristiques performantes et équilibrée?

Ainsi, ce modèle embarque un processeur 8 cœurs Intel Core i5 13420H avec une fréquence Turbo maxi de 4.60 GHz. Il est associé à 16 Go de RAM DDR5-4800 et un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go. En résumé, c’est un PC portable qui offre une configuration solide qui vous permettra de faire du multitâche de manière fluide et rapide. C’est un modèle parfait pour faire des tâches bureautiques avancées notamment.

Mais c’est aussi un excellent ordinateur pour profiter de vos contenus multimédia grâce à son écran OLED de 14 pouces avec une définition WUXGA (1920 x 1200 pixels). Il affiche donc des images détaillées avec des contrastes infinis et des rendus de couleurs fidèles et éclatantes.

Côté mobilité, il pèse seulement 1,29 kg. Et comme il s’agit d’un modèle 14 pouces, vous pourrez l’emporter dans n’importe quel sac toute la journée sans qu’il ne vous dérange. Il dispose enfin d’une connectique complète avec 2 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 1port HDMI 1.4, 1 prise combo casque/microphone 3.5mm et 1 lecteur de carte SD. Et pour sa connectivité, vous avez le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 pour des vitesses de transferts optimales et une stabilité de connexion hors pair.

Et si vous le souhaitez, pour seulement 100 euros de plus, vous pouvez profiter d’un processeur plus performant avec l’Intel Core i7-13620H qui dispose de 10 cœurs et qui est cadencé jusqu'à 4,90 GHz. Et pour profiter pleinement de cette puissance supplémentaire, vous disposez cette fois de 24 Go de mémoire vive DDR5-4800. Par contre, pour ces deux modèles, vous n’aurez pas de système d’exploitation fourni.