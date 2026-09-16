600 € de réduction sur le Galaxy Z Fold 8 : Samsung vous offre en plus ses Buds 4 Pro

Samsung propose une avalanche de réductions sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Jusqu’à 600 € de réduction immédiate et une paire de Galaxy Buds 4 Pro d’une valeur de 249 € offerte pour l’achat de l’un ou l’autre des deux smartphones pliables.

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Samsung répartit la remise sur quatre offres cumulables. D’abord, une réduction de 100 € en ajoutant le smartphone au panier. Le code promo Z8SERIES enlève ensuite 300 € au Galaxy Z Fold 8 et ajoute automatiquement les Galaxy Buds 4 Pro au panier. Vous récupérez ensuite 100 € supplémentaires en choisissant le paiement en trois ou quatre fois avec Floa. Les 100 derniers euros correspondent à un bonus de reprise que Samsung accorde en plus de la valeur estimée de votre ancien appareil. Cette dernière offre est valable seulement si vous profitez de l’offre de reprise.

La version 256 Go du Z Fold 8 revient ainsi à 1 399 € au lieu de 1 999 €, soit une économie de 600 € par rapport à son prix conseillé. Le code promo Z8SERIES offre 200 € de réduction sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra, toujours avec les écouteurs Buds 4 Pro offerts au panier. Avec les autres réductions de 100 €, son prix passe de 2 099 € à 1 799 € dans sa version 256 Go. Samsung ajoute également six mois d’accès à Google AI Pro, un avantage d’une valeur de 132 €.

Deux formats et deux équipements photo différents

Le Galaxy Z Fold 8 est le plus compact des deux. Samsung a complètement revu ses proportions avec un écran externe de 5,5 pouces et un format beaucoup plus large une fois le smartphone refermé. En l’ouvrant, vous obtenez une dalle Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces au format 4:3, plus agréable pour regarder une vidéo, afficher deux applications ou lire un long article.

Son poids est de seulement 201 grammes. C’est très peu pour un smartphone pliable équipé de deux écrans et d’une batterie de 4 800 mAh. Le taux de rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz et la luminosité peut atteindre 3 000 nits sur l’écran principal.

Samsung utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy à l’intérieur, et il est accompagné de 12 Go de RAM sur les modèles de 256 et 512 Go. La version 1 To dispose pour sa part de 16 Go de mémoire vive. La puissance disponible permet de jouer dans de bonnes conditions, mais aussi d’exploiter l’écran pliable avec plusieurs applications ouvertes.

À l’arrière, on retrouve deux appareils photo de 50 MP. Le capteur principal profite d’une stabilisation optique et le second utilise un objectif ultra grand-angle. Il n’y a pas de téléobjectif sur cette version.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, plus cher, dispose d’un appareil photo principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Son écran intérieur passe à 8 pouces, contre 6,5 pouces pour la dalle externe. Le smartphone conserve malgré tout un poids de 215 grammes et une épaisseur de 4,1 mm lorsqu’il est déplié.

Sa batterie de 5 000 mAh est également un peu plus grosse. Les deux modèles acceptent une recharge filaire de 45 W ainsi qu’une recharge sans fil de 20 W. Ils sont certifiés IP48 et tournent sous Android 17 avec One UI 9. Le chargeur de 45 W reste vendu séparément.