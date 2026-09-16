Flou d’arrière-plan en 4K, filtres façon film… Vivo prépare un smartphone pensé pour les créateurs

Vivo a commencé à dévoiler son prochain smartphone milieu de gamme en Inde. Le V80 se montre déjà dans un coloris orange, avec un module photo signé Zeiss. Selon plusieurs fuites, il hériterait aussi de fonctions vidéo inspirées du cinéma, jusqu’ici réservées à la série X haut de gamme.

vivo v80 teaser

Filmer avec un arrière-plan flou comme dans un long-métrage n’est plus réservé aux caméras professionnelles. Apple a popularisé l’idée dès 2021 avec le mode Cinématique de l’iPhone 13. Cet été, Google a doté ses Pixel 11 Pro d’une fonction HiLight présentée comme sa réponse directe à Apple. Pour les fabricants, séduire les créateurs de contenu passe désormais autant par la vidéo que par la photo.

Chez Vivo, les fonctions photo et vidéo les plus poussées sont jusqu’ici l’apanage de la série X. Même là, filmer reste délicat. En juin, DxOMark a accordé au X300 Ultra une note vidéo inférieure à celle du X300 Pro. La marque chinoise prépare désormais le lancement en Inde du V80, son prochain smartphone milieu de gamme. Pour l’instant, le teaser dévoile un coloris orange et un triple module estampillé Zeiss, sans donner de date ni de prix.

Le Vivo V80 récupérerait le mode vidéo cinéma des modèles haut de gamme de la marque

Vivo India promet une amélioration « cinématique » des stories avec le futur V80. D’après plusieurs fuites, le smartphone embarquerait un mode vidéo 4K capable de flouter l’arrière-plan pendant l’enregistrement. L’application proposerait en complément un étalonnage intégré, cette retouche des couleurs employée au cinéma pour donner une ambiance à chaque plan. Trois styles seraient disponibles, baptisés Modern Movie, Vibrant et Pastel. Ils appliqueraient un rendu façon film dès la capture, sans passer par un logiciel de montage.

Le Vivo V80 ne se limiterait pas à la vidéo. Son téléobjectif Zeiss de 50 MP offrirait un zoom optique 3x, avec un zoom portrait poussé jusqu’à 10x pour cadrer un visage à distance. Cette fonction serait inédite sur la gamme V. L’autonomie progresserait aussi. La batterie grimperait à 7 200 mAh, contre 6 500 mAh pour le V70 sorti en février. Le smartphone tournerait sous OriginOS 7, basé sur Android 17. Son lancement en Inde viserait la première semaine d’octobre, pour un prix supérieur à 60 000 roupies, soit environ 590 euros. Rien n’indique encore une sortie en Europe.


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