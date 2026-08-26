Samsung casse le prix des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : 600 € de remise et Buds 4 Pro offerts

Samsung enchaîne les offres sur les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra. En ce moment, le constructeur propose une réduction de 600 € sur les deux modèles, en plus de vous offrir les écouteurs Buds 4 Pro au panier.

Galaxy Z Fold 8 Series

Lancé fin juillet, le Galaxy Z Fold 8 est affiché à 1 999 € pour la version de base disposant de 256 Go, tandis que le Z Fold 8 Ultra démarre à 2 199 €. Des tarifs qui font réfléchir, mais Samsung en a visiblement conscience, puisque la marque enchaîne les vagues promotionnelles depuis leur sortie. Celle du moment offre deux réductions cumulables, et une paire d’écouteurs qui s’ajoute dans le panier.

Avec le code promo Z8SERIES, une réduction de 400 € s’applique au panier et ajoute les Galaxy Buds4 Pro. Pour rappel, ces écouteurs valent 249 €. Et ce n’est pas tout : choisissez PayPal comme moyen de paiement au moment de régler la commande et Samsung vous offre 200 € de remise supplémentaire. La réduction totale est ainsi de 600 € et fait passer le prix du Galaxy Z Fold 8 à 1 399 € et celui du Z Fold 8 Ultra à 1 599 € au lieu de 2 199 €. La reprise d’un ancien smartphone peut encore réduire davantage les prix selon l’état et le modèle envoyé.

Un Galaxy Z Fold 8 Ultra qui voit très grand

Une fois déplié, le Galaxy Z Fold 8 dévoile un écran intérieur de 7,6 pouces et prend les dimensions d’une petite tablette. Cet espace change la manière de l’utiliser, que ce soit pour placer deux applications côte à côte, travailler plus confortablement ou regarder une vidéo sans se sentir à l’étroit. Le Z Fold 8 Ultra est encore plus grand, avec une diagonale de 8 pouces en mode tablette.

Quand on les replie, les Z Fold 8 et 8 Ultra passent respectivement à 5,5 pouces et 6,5 pouces en mode smartphone. Malgré ces formats imposants et la mécanique inhérente à la mécanique pliable, Samsung est parvenu à limiter leurs poids à 201 et 215 grammes.

Sous leurs écrans, on retrouve le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce haut de gamme suffisamment musclée pour les applications les plus exigeantes comme pour les jeux.

La partie photo des deux modèles est digne de leur positionnement, mais la version Ultra est un peu plus avancée, grâce à son capteur principal de 200 mégapixels et son téléobjectif doté d’un zoom optique 3x. Un grand-angle de 10 MP est également disponible. Le Z Fold 8 quant à lui se contente d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle de 50 MP chacun.

Leurs prix demeurent conséquents, mais la promotion fait baisser l’addition de 600 €, ce qui est très appréciable. Les Galaxy Buds 4 Pro offerts viennent aussi renforcer l’intérêt de cette offre.


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