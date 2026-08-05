Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra perdent jusqu’à 900 € avec les Buds 4 Pro offerts : dernière chance pour en profiter

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter de la meilleure offre de lancement sur les Galaxy Z Fold 8, et elle est proposée directement par Samsung. Jusqu’à 900 € de remise immédiate, avec les Galaxy Buds 4 Pro offerts au panier.

Voir l’offre Galaxy Z Fold 8 chez Samsung

Voir l’offre Galaxy Z Fold 8 Ultra chez Samsung

Samsung propose cette année deux pliables au format livre : un Z Fold 8 à partir de 1 999 €, et un Z Fold 8 Ultra à partir de 2 199 €. Un budget qui reste conséquent, mais la précommande les rend beaucoup plus accessibles. Plusieurs remises cumulables vous permettent ainsi d’économiser jusqu’à 900 €, voire plus avec l’offre de reprise.

Samsung offre également ses écouteurs les plus performants : les Galaxy Buds 4 Pro d’une valeur de 249 €. Ils s’ajoutent directement au panier sans frais supplémentaires. L’offre de précommande se termine le jeudi 6 août à 23h59.

Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : bientôt la fermeture de l’offre de précommande

D’abord, le code promo NEWLIVE retire 400 € du prix des deux modèles et ajoute une paire de Galaxy Buds 4 Pro au panier. Ensuite, Samsung propose aussi des réductions en fonction des capacités de stockage : plus vous montez, plus la remise est importante.

En réglant par PayPal, vous profitez d’une remise supplémentaire de 300 €. Une fois les remises cumulées, le Galaxy Z Fold 8 256 Go passe à 1 299 € au lieu de 1 999 €, soit 700 € de moins. La version 512 Go, qui profite d’une remise de base plus élevée, tombe à 1 399 € au lieu de 2 199 €, ce qui représente 800 € d’économie.

Enfin, le modèle 1 To profite de la plus grande réduction : 900 €. Même logique côté Fold 8 Ultra : la version d’entrée démarre à 1 499 € au lieu de 2 199 €, et plus la capacité choisie est élevée, plus la remise grimpe, jusqu’à 900 € également sur les configurations les mieux dotées.

Pour résumer, avec le code NEWLIVE et le paiement par PayPal :

Galaxy Z Fold 8 256 Go : 1 299 € au lieu de 1 999 € , soit 700 € de remise ;

, soit 700 € de remise ; Galaxy Z Fold 8 512 Go : 1 399 € au lieu de 2 199 € , soit 800 € de remise ;

, soit 800 € de remise ; Galaxy Z Fold 8 1 To : 1 499 € au lieu de 2 399 € , soit 900 € de remise ;

, soit 900 € de remise ; Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 Go : 1 499 € au lieu de 2 199 € , soit 700 € de remise ;

, soit 700 € de remise ; Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 Go : 1 599 € au lieu de 2 399 € , soit 800 € de remise ;

, soit 800 € de remise ; Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 To : 1 899 € au lieu de 2 799 € , soit 900 € de remise ;

, soit 900 € de remise ; une paire de Galaxy Buds 4 Pro est offerte avec chacune de ces configurations.

Acheter le Galaxy Z Fold 8 sur Samsung Shop

Acheter le Galaxy Z Fold 8 Ultra sur Samsung Shop

Et pour ceux qui ont un ancien pliable à céder, une offre de reprise peut alléger davantage la facture. Samsung propose par exemple jusqu’à 681 € pour la reprise d’un Galaxy Z Fold 7 512 Go. D’autres avantages sont également proposés : six mois de Google AI Pro, un essai de 60 jours permettant de retourner le Galaxy Z s’il ne vous convient pas, jusqu’à 30 % de remise sur l’écosystème Galaxy et trois mois de Samsung Care+ avec une coque offerte.

Deux pliables, deux façons d’aborder le format livre

Le Fold 8 standard change de silhouette cette année : plus large et moins haut une fois replié, avec un écran externe de 5,5 pouces et une dalle principale de 7,6 pouces une fois ouvert. Il pèse 201 grammes pour 4,5 mm d’épaisseur déplié, et embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante du catalogue Qualcomm cette année. Pour la partie photo, il se contente de deux capteurs de 50 MP : un grand-angle et un ultra grand-angle.

Le Fold 8 Ultra en ce qui le concerne conserve le format habituel des Fold chez Samsung, avec la particularité d’être le modèle le plus fin à ce jour : seulement 4,1 mm d’épaisseur quand il est ouvert, pour 215 grammes. Il dispose d’un écran principal de 8 pouces et d’une dalle externe de 6,5 pouces.

Sa configuration photo repose sur trois capteurs, avec un module principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3x. Enfin, le Galaxy Z Fold 8 Ultra embarque aussi le Snapdragon 8 Elite Gen 5 optimisé pour les Galaxy. Il est épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM.