La PS5 a droit à une grosse mise à jour, entre amélioration des performances et nouvelles fonctionnalités

Sony vient de déployer une nouvelle version du firmware de la PS5 qui apporte son lot de nouveautés. Au programme, entre autres, une amélioration du PSSR sur le modèle Pro et un système de chat vocal qui se dote d’une fonction bien pratique.

PS5 Slim

C’est la période des mises à jour chez les consoliers. Peu après que Microsoft ait déployé ses nouveautés auprès des Insider chez Xbox, c’est au tour de Sony de proposer la version 26.06-14.00.00 du firmware de sa PS5. Comme d’habitude, on y retrouve des correctifs de bugs et des patchs qui améliorent la stabilité de la console, mais ce n’est pas tout. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le constructeur japonais a également inclus quelques petites fonctionnalités inédites.

La première nouveauté notable est bien entendu l’arrivée définitive de la version améliorée du PSSR pour la PS5 Pro. Celle-ci était en réalité déjà disponible dans le firmware de la console, mais nécessitait d’être activée depuis les paramètres pour qu’elle fonctionne pour chaque jeu. Dorénavant, elle sera activée par défaut, ce qui va significativement améliorer les performances des différents titres — et ce, sans (normalement) d’artefacts dérangeants à l’image.

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La PS5 fait le plein de nouveautés avec sa dernière mise à jour

Autre nouveauté que vous verrez dès que vous rallumerez votre console après la mise à jour : l’écran d’accueil accueille des widgets inédits. Parmi eux, citons notamment un widget Tendances qui vous tiendra informé de toute l’actualité des jeux PlayStation, des gros jeux aux mises à jour importantes de certains titres, ainsi qu’un Top 10 des jeux les plus populaires des derniers jours.

Les adeptes de jeux multijoueurs seront également ravis de voir le chat vocal se doter d’une pastille pour afficher la personne en train de parler. Lors d’une conversation de groupe, la photo de profil de la personne en question apparaîtra à l’écran lorsqu’elle utilise son micro. Pour activer cette option, il faudra vous rendre dans le centre de contrôle, cliquer la carte du chat vocal puis sur Plus > Afficher qui parle pour cocher l’option Afficher les noms.


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