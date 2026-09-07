POCO X8 Pro : le puissant smartphone de Xiaomi passe à prix cassé pour quelques heures seulement

Le Local Day se termine ce soir. Il ne vous reste plus que quelques heures pour vous offrir le Poco X8 Pro à prix sacrifié. Normalement en vente à 403 €, l’excellent smartphone passe à seulement 262,98€ grâce au code PHD30. C’est une offre à ne pas manquer !

Poco X8 Pro

Le Local Day se déroule cette année du 1er au 7 septembre sur AliExpress. Durant cette courte période, le géant du e-commerce dévoile une série de codes promo qui font encore plus chuter les prix. Comme ils sont cumulables avec les offres en cours, vous pouvez vous équiper en faisant de belles économies.

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, mais dépenser plus de 1000 € dans l’un des derniers flagship du moment ? Avoir un petit budget ne veut pas forcément dire qu’il faut renoncer aux caractéristiques avancées. Sorti au prix de vente conseillé de 483 €, le POCO X8 Pro 5G est un smartphone doté d’une fiche technique intéressante pour un prix accessible. Et durant le Local Day, vous pouvez l’avoir à un rapport qualité-prix encore plus impressionnant grâce au code PHD30.

En effet, il est actuellement en promotion à 292,98 € avec la livraison gratuite et rapide directement depuis la France. Et avec le code PHD30 qui vous permet d’avoir 30 € de réduction supplémentaire dans le panier, il chute à seulement 262,98€. En plus, comme c’est certifié Marque +, vous ne prenez aucun risque sur l’authenticité.

Pour rappel, voici la liste des codes promo valables jusqu’à ce soir seulement sur AliExpress :

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06
  • 12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12
  • 18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

POCO X8 Pro 5G : un smartphone puissant pour un prix mini

Sorti ce printemps, le Poco X8 Pro est un smartphone polyvalent et endurant. Il embarque une puce Dimensity 8500-Ultra, gravé en 4 nm, associée à 8 Go de RAM. Il vous offre ainsi une bonne fluidité, même en cas d’utilisation intensive.

Côté écran, on retrouve une belle dalle AMOLED de 6,59 pouces avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à la luminosité jusqu’à 3 500 nits, vous pouvez regarder vos contenus sans aucune gêne, même en plein soleil.

Ce smartphone embarque par ailleurs un capteur principal grand-angle Sony IMX882 de 50 MP couplé à et un ultra grand-angle de 8 MP. Vous pouvez ainsi faire des photos détaillées, même en cas de faible luminosité, ce qui est tout à fait convenable dans cette gamme de prix.

Enfin, sa batterie de 6 500 mAh compatible avec la charge rapide à 100 W vous offre une autonomie confortable d’une journée et demi entre deux recharge.


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