Les AirPods 4 avec ANC sont à moins de 125 € : une belle chute de prix sur les écouteurs Apple

Les AirPods 4 voient le prix chuter un peu plus. Lancée à 199 €, la version avec ANC est actuellement sous la barre des 125 €. C’est l’occasion de s’équiper à prix mini.

AirPods 4

Vous attendiez une baisse de prix pour vous offrir des AirPods avec réduction de bruit ? Les AirPods 4 ANC sont à 124 € sur Cdiscount avec le code 25DES129. Lancés à 199 €, ils coûtent ainsi 75 € de moins, soit près de 38 % de réduction.

Pour profiter de ce tarif, il suffit de saisir le code au panier. Il retire 25 € aux 149 € affichés à la base. Il s’agit bien de la version avec réduction de bruit active et boîtier de charge sans fil, celle qui était la plus chère à la sortie des AirPods 4.

Ce modèle est intéressant pour ceux qui préfèrent des écouteurs sans embouts en silicone. Vous profitez de l’ANC pour atténuer les bruits autour de vous dans les transports ou au bureau, tout en conservant le format ouvert des AirPods classiques. Et pour la recharge, vous avez le choix entre un câble USB-C, un chargeur Qi ou celui d’une Apple Watch.

Pourquoi choisir les AirPods 4 avec ANC ?

Les AirPods 4 avec ANC ne manquent pas d’atouts. Ils disposent d’un design qui assure un maintien optimal et un excellent confort pour pouvoir les porter pendant des heures sans vous en rendre compte. Ils sont aussi bien pensés puisque vous pouvez contrôler la lecture de votre musique ou de vos podcasts mais aussi répondre à un appel d’une simple pression sur la tige.

Les AirPods 4 ANC sont équipés d’une puce H2 qui offre un rendu audio haute fidélité. L’expérience sonore est à la fois large, précise et riche. La qualité audio profite bien sûr de la réduction de bruit active adaptative pour ne pas être gêné par les bruits extérieurs. Et pour une expérience encore plus immersive, vous disposez de l’audio spatial personnalisé.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est de 4 heures avec la réduction de bruit active et 5 heures sans. Le boîtier de recharge vous permet d’avoir en tout 30 heures d’écoute sans avoir à passer par la case prise électrique. En plus, le boîtier bénéficie de la recharge sans fil. Enfin, les AirPods 4 sont certifiés IP54. Ils résistent donc à la poussière, à la pluie et à la sueur.


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