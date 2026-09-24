Firefox teste un agent capable de traquer les promotions sans que vous leviez le petit doigt

Firefox avance ses pions sur l’intelligence artificielle depuis plusieurs mois. Mozilla a glissé un nouveau bouton dans sa version de test pour donner accès à des tâches automatisées. Le navigateur travaille alors seul pendant des heures avant de faire signe à l’utilisateur.

Depuis un an, les grands navigateurs se transforment en assistants. Google pousse Gemini dans Chrome, OpenAI et Perplexity ont lancé leurs propres logiciels de navigation, tous promettent de comparer, réserver ou acheter à la place de l’internaute. Côté Mozilla, la marche reste plus prudente. L’éditeur a par exemple arrêté les mises à jour de sécurité de son navigateur sur les plus vieux Windows. Ce ménage précède une accélération ailleurs.

Sa Fenêtre intelligente occupe justement le cœur de la stratégie maison. Facultative et séparée du reste, elle est arrivée en France avec Firefox 155 au début du mois. Un correctif avait dû rattraper cet été un plantage au démarrage du navigateur. Dans la barre d’outils de la version Nightly, réservée aux testeurs, un bouton baptisé Monitors vient d’apparaître.

Firefox garde un œil sur cinq pages par tâche et prévient dès que le prix cible tombe

Selon Windows Report, ce bouton ouvre un panneau de tâches créées par l’internaute lui-même. Chacun donne un nom à sa demande, puis décrit en langage courant la surveillance attendue de Firefox, par exemple une baisse de prix ou un retour en stock. Jusqu’à cinq adresses peuvent être rattachées à une même tâche dans l’interface actuelle. La fréquence des vérifications se règle librement, tout comme l’heure du passage.

Le mécanisme tournait déjà en coulisses avant l’arrivée de ce raccourci. Une fois la demande enregistrée, Firefox repasse sur les adresses choisies sans nouvelle intervention, puis envoie une notification sur le bureau dès que la condition est remplie. Plusieurs alertes se sont succédé pendant le test, avec le tarif repéré et la cible fixée au départ. Chaque tâche se modifie ou se déclenche à la main.

Cette mécanique arrive pendant que Mozilla renforce l’arrière-boutique de son assistant. Mistral Small 4 rejoint les modèles proposés aux internautes américains et canadiens, aux côtés des autres moteurs déjà disponibles. Rien n’est figé pour autant. En restant dans Nightly, la fonction peut encore voir son interface et ses réglages évoluer avant une ouverture au grand public. Aucun calendrier n’a été communiqué.