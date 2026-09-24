Meta Muse Charm : un agent IA dans un porte-clés aux allures de Tamagotchi

Meta annonce le Muse Charm, un pendentif embarquant un agent IA qui n’est pas sans rappeler les fameux jouets Tamagothci des années 90. Celui-ci est cependant à votre service plutôt que l’inverse.

L’intelligence artificielle à côté de vos clés, autour de votre cou ou accroché à votre sac. Les objets connectés de petit format voulant mettre des agents IA au creux de notre main ne sont pas nouveau, mais aucun n’a percé jusqu’à présent. En général, ce sont des fiascos complets, comme la fameuse Humane AI Pin qui était censée remplacer le smartphone. Pas de quoi décourager les fabricants pour autant. Début 2026, Motorola présentait son concept de broche connectée boostée à l’IA par exemple.

Quelques mois plus tard, c’est au tour de Meta d’annoncer Muse Charm, un petit pendentif carré aux bords arrondis que les certains appelleront tout de suite Tamagotchi. Et pour cause, on dirait une version moderne du jouet des années 90 en forme d’œuf, vous demandant de vous occuper d’un animal virtuel. Rassurez-vous : le Muse Charm ne vous sollicitera pas pour le nourrir ou jouer avec lui. Au contraire, c’est vous qui allez lui dire de travailler.

Muse Charm, le pendentif IA de Meta avec qui discuter

Un écran tactile OLED de 2 pouces, un lecteur d’empreintes digitales, des caméras, des micros et une connexion 5G. Voilà dans les grandes lignes de quoi est composé le Muse Charm. Notez que malgré la présence du réseau 5G, il n’est pas possible de s’en servir pour passer des appels, qu’ils soient audio ou vidéo. Les micros et caméras embarqués servent à parler avec le Charm et à lui montrer les choses qui vous entourent.

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« Nous avons condensé toute l’expérience Muse, y compris la voix en temps réel et l’avatar, dans un objet qui tient sur un porte-clés et qui est toujours disponible pour discuter », résume Mark Zuckerberg, PDG de Meta. L’agent IA animé, dont vous pouvez changer l’apparence et la voix, est là pour répondre à vos demandes : réserver un restaurant, ajouter un rendez-vous à votre agenda… Tout ce que l’on attend d’un tel système en somme. Il peut également gérer la lecture de musiques.

Vous devez installer l’application Muse sur iOS ou Android pour la configuration initiale, mais après ça, plus besoin du smartphone. Les conversations se font directement entre vous et le Charm. Sachant que son activation se fait en touchant le capteur d’empreintes digitales, d’où l’intérêt de l’avoir à portée de main. En revanche, la personnalisation de l’avatar se fait depuis l’application mobile compagnon.

Muse Charm : prix et disponibilité en France

Le Muse Charm de Meta sera disponible en décembre 2026. Si vous vous rendez sur la page du produit depuis la France, vous serez accueilli par le message : « Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans votre région » (cela fait bien référence à l’appareil). Rien d’étonnant puisque l’Europe ne verra pas le produit avant quelques temps, voire jamais. Contrairement au marché américain, ce genre de gadget doit se conformer aux règles strictes de l’Union européenne et de son RGPD avant d’être commercialisé sur le Vieux Continent.

L’expérience de la startup Friend, qui a dû suspendre les ventes de son pendentif IA en France suite à une alerte de la CNIL, montre que passer outre la réglementation de l’UE n’est pas possible. Reste à voir si Meta aura envie de se lancer dans le processus de mise en conformité pour un produit dont le succès n’est pas garanti. Une autre inconnue majeure subsiste : le prix du Muse Charm. On sait que les premiers acheteurs le recevront à la fin de l’année si tout va bien, mais pas combien ils devront débourser pour ça. Idem pour le forfait donnant droit à la connexion 5G.