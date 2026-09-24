Du crash au lancement à 60 FPS en jeu en seulement 2 mois : l’émulation PS5 fait un bond de géant

On n’avait jamais le monde de l’émulation progresser aussi rapidement. Alors que le projet KytyPS5 arrivait à peine jusqu’au menu de démarrage d’Astro Bot cet été, il atteint aujourd’hui des pics à 60 FPS en jeu. Une avancée historique, mais surtout une sacrée épine dans le pied de Sony.

PS5 Pro

En 2022, le projet KytyPS5 faisait ses débuts. À l’époque, le scepticisme était de mise. Un émulateur d’une console sortie il y a à peine deux ans, était-ce bien sérieux ? Après tout, il a bien fallu attendre plusieurs années avant de RPCS3, émulateur de référence de la PS3, soit capable de proposer une expérience convenable à ses utilisateurs. Et de fait, Kity s’est fait relativement discret dans les années qui ont suivi son annonce.

Mais tout s’est accéléré cet été. La mèche a été allumée par un utilisateur de SharpEmu, autre émulateur en début de développement, qui annonce avoir atteint l’écran de démarrage d’Astro Bot. Le symbole est immense, mais la montagne qui reste à gravir l’est encore plus. Du moins, c’est ce que l’on pensait. Car voilà qu’à peine deux mois plus tard, Kyty fait son grand retour. Et cette fois, il parvient à faire tourner Astro Bot en 60 FPS.

Sur le même sujet — PS5 : l’émulation native des jeux PlayStation 3 pourrait bientôt arriver

La PS5 pourrait être émulée avant même la fin de son cycle de vie

Avant toute chose, il convient de modérer ce propos. Certes, KytyPS5 est bien parvenu à atteindre les 60 FPS sur Astro Bot… mais seulement pendant quelques secondes. Qui plus est, sur un PC plutôt robuste, équipé d’un Ryzen 7 9800X3D et d’une GeForce RTX 4080. Mais tout de même. La plupart du temps, le jeu tourne à 25 FPS en moyenne, ce qui n’est certes pas le summum du confort, mais qui représente un véritable exploit par rapport à là où en était l’émulation PS5 il y a, on le rappelle deux mois !

À ce rythme, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un build stable de l’émulateur soit disponible dans quelques mois à peine. Les indicateurs ne manquent pas. Il y a quelques semaines, ce dernier, parvenait déjà à faire tourner GTA 5 en 60 FPS pendant quelques minutes. L’année dernière, l’émulation de Bloodborne s’est faite en seulement quelques semaines. Un signal fort envoyé à Sony et aux grands éditeurs du jeu vidéo : dorénavant, nous n’aurons plus à attendre des années avant d’émuler nos jeux.


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