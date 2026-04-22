L’ampoule LED connectée Tapo multicolore est à moitié prix, et à 6,85€, il faut absolument en profiter !

Vous souhaitez connecter vos éclairages afin de les commander à distance ? Amazon propose actuellement l’ampoule connectée Tapo à prix cassé. Normalement en vente à 12,90€, elle est affichée à 6,85€. C’est une affaire pour ce modèle WiFi compatible avec les assistants vocaux !

Ampoule Connectée Tapo L530E

Les appareils connectés sont généralement chers. Mais en profitant des promotions pour vous équiper, vous pouvez vous en sortir sans trop dépenser.Vous souhaitez contrôler votre éclairage à distance ? Ce bon plan est fait pour vous !

Amazon propose actuellement les ampoules connectées Tapo à petit prix. La Tapo L530E est un modèle E27 multi-couleurs qui peut se connecter à votre WiFi. Vous pouvez ainsi le contrôler depuis votre smartphone ou à l’aide de votre voix. Habituellement en vente à 12,90€, cette ampoule LED passe à 6,85€. Profitez-en !

Quelles sont les caractéristiques de la Tapo L530E ?

Commercialisée par TP-Link, la Tapo L530E est une ampoule connectée multicolore qui vous offre 16 millions de teintes différentes. Utilisez ainsi votre smartphone pour choisir différentes températures de blanc, mais aussi de couleurs pour correspondre à l’ambiance que vous souhaitez pour vos pièces. C’est parfait pour regarder un film de manière plus immersive ou pour animer vos soirées.

Vous pouvez par ailleurs programmer des scénarios en définissant par exemple l’heure du coucher ou du réveil. Le mode vacances permet aussi de d’allumer et d’éteindre vos éclairages pour donner l’impression qu’il y a quelqu’un à la maison. Enfin, la Tapo L530E est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Home.


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