Motorola vient de dévoiler, à l’occasion du Snapdragon Summit de Qualcomm, le successeur du Signature : le Signature 27. Explication de cette nouvelle nomenclature (qui n’est pas si difficile à deviner), premières spécifications… Voici ce que l’on sait du nouveau représentant du segment haut de gamme chez Motorola.

Le Snapdragon Summit se tient actuellement à Hawaï et cet événement est l’occasion pour les constructeurs de confirmer, voire de dévoiler, leurs futurs produits embarquant les puces dernières générations de Qualcomm. Et Motorola en a justement profité pour présenter son prochain flagship : le Motorola Signature 27.

Il s’agit du successeur direct du Motorola Signature, premier représentant de cette nouvelle gamme qui marquait le retour de la marque sur le haut de gamme après avoir abandonné le modèle Edge Ultra en 2025.

Mais pourquoi 27 alors que le Motorola Signature premier du nom ne portait aucun numéro ? La marque explique que, désormais, chaque génération de Signature adoptera la nomenclature faisant référence à l’année à venir – comme Apple avec iOS 27 finalement.

Trêve de suspense. Voici les premières caractéristiques qu’a bien daigné dévoiler le constructeur sur son prochain porte-étendard.

Un style qui a de la personnalité jusqu’au toucher

Le Motorola Signature 27 ne joue pas seulement sur la vue, le toucher est un autre des cinq sens choyé par la marque. L’appareil se déclinera en deux robes aux teintes et aux finitions singulières : le Pantone Coal Smoke à la texture tissée et le Pantone Capulet Olive à la finition brossée et aux reflets évolutifs selon la lumière.

L’appareil offre une silhouette épurée grâce à son cadre en aluminium aux contours profilés, le dos dépendra du coloris choisi, mais le bloc photo est habillé de céramique lisse et d’aluminium brossé.

Le smartphone de toutes les situations ?

Le Motorola Signature 27 veut être le smartphone de tous les usages, les nouveaux et les plus exigeants : gaming, photo, IA, création. Et ce qui sous-tend cette volonté, c’est la nouvelle plateforme Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Et pour soutenir ce monstre de puissance lorsqu’il est poussé dans ses retranchements, le Motorola Signature 27 étrenne un nouveau système de refroidissement : ArcticMesh.

Évidemment, on l’évoquait, l’IA est de la partie. On retrouve le traditionnel Gemini de Google, pour nous assister dans nos requêtes quotidiennes. Mais le Motorola Signature 27 met également l’accent sur la création : il embarque Gemini Omni pour générer des vidéos à partir de photos ou de séquences déjà capturées, mais également Lyria pour que ces films bénéficient d’une bande-son personnalisée.

Comme pour le tout premier Motorola Signature, le Signature 27 profitera de sept ans de mises à jour de l’OS et autant pour les pacths de sécurité – un véritable revirement dans ce domaine, que la marque semble motivée à tenir.

Une partie multimédia de haute volée

Le Motorola Signature 27 n’oublie pas la photo et mise sur un nouvelle configuration toujours plus polyvalente, pour ceux qui aiment composer des scènes autour d’un détail ou aller le chercher plus loin. L’appareil embarque donc un capteur grand angle Sony LYTIA 910 de 50 MP et un téléobjectif périscopique de 200 MP.

La vidéo profite du Video Enhancement Engine pour garder l’authenticité même avec des conditions d’exposition ou lumineuses compliquées. Et puisque la vidéo c’est le mouvement mais qu’on le préfère maîtrisé, le Motorola Signature 27 dispose de la technologie de stabilisation développée avec Qualcomm mariée au système optique OIS 3,5°.

Enfin, l’appareil inaugure une nouvelle signature sonore sur les smartphones de la marque : il intègre en effet Audio by B&O, le résultat du partenariat scellé entre la marque et la maison danoise Bang & Olufsen.

Pour le moment Motorola ménage le suspense : la marque indique que « le motorola signature 27 sera disponible prochainement… » Une autre zone d’ombre subsiste et pas des moindres : le prix. Et avec le contexte de crise des composants, difficile d’espérer un statu quo à ce sujet… Toutefois, avec l’explication fournie pour la nouvelle nomenclature, on ne peut qu’imaginer une sortie pour la fin d’année 2026. Le voile devrait donc bientôt être levé.