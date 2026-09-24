Meta a trouvé la solution pour enrayer la polémique ses lunettes connectées : supprimer la caméra

Lors du Meta Connect 2026 qui s’est tenu lieu hier, la firme de Mark Zuckerberg a présenté ses nouvelles générations de lunettes connectées. Si les derniers Ray-Ban Meta reprennent quasi à l’identique la formule de leurs prédécesseures, ce n’est pas le cas des nouvelles Ray-Ban Meta Audio, qui apportent une solution pour le moins radicale à la controverse des derniers mois.

ray ban meta audio

S’il y a de grandes chances que vous n’ayez mis les mains sur des Meta Ray-Ban, vous en avez probablement entendu parler pour une chose bien précise : le fait que certaines personnes les utilisent pour filmer leur entourage à leur insu. Ces derniers mois, la polémique à ce sujet n’a eu de cesse d’enfler, forçant l’entreprise à prendre des mesures de sécurité — et offrant une belle opportunité à la concurrence de promettre une meilleure protection de la vie privée.

Aussi, Meta était attendu au tournant hier, date à laquelle la firme a tenu sa nouvelle keynote de présentation pour lunettes connectées. Et réponse, il y a bien eu. Lors de la soirée, le constructeur a présenté deux nouveaux modèles : les Ray-Ban Meta Gen 3 que l’on attendait, et les Ray-Ban Meta Audio. Un nom qui peut paraître étrange pour des lunettes connectées, mais qui prend tout son sens une fois que l’on connaît leurs particularités.

Sur le même sujet — Meta : des lunettes IA qui enregistrent tout en permanence, le nouveau cauchemar signé Mark Zuckerberg

Meta lance des lunettes connectées sans caméra

En effet, les Ray-Ban Meta Audio se différencient de ses camarades par le fait qu’elle n’embarque aucune caméra. À la place, les lunettes se contentent de proposer des fonctionnalités, comme son nom l’indique, uniquement audio : passer des appels, écouter de la musique ou encore discuter avec Meta AI. Avec ses 43 grammes sur la balance, il s’agit également du modèle le plus léger jamais sorti par le fabricant à ce jour.

En parallèle, les Ray-Ban Meta Gen 3 ne changent pas grand-chose à la formule. Pas de grande amélioration de la batterie ou des performances au programme, mais plutôt un design légèrement revisité et, surtout, un nouveau bouton personnalisable qui permet d’invoquer directement Meta AI. Les deux modèles sont d’ores et disponible en précommande sur les sites de Meta et Ray-Ban.


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