Amazon brade le DJI Mini 4K à moins de 175 € (-42%) : le meilleur drone pour débuter sans se prendre la tête

Pour les French Days, Amazon casse le prix du DJI Mini 4K. Le drone léger et compact passe à 174 € au lieu de 300 € habituellement. Une économie de 125 € sur ce modèle abordable et parfait pour les débutants.

DJI Mini 4K

Si vous recherchez un drone compact, polyvalent et pas cher, le DJI Mini 4K est une valeur sûre, surtout à son prix. Affiché à 189,99 € sur Amazon dans le cadre de la French Week, ce qui représente déjà une belle offre à la base, deux codes promo font descendre son prix encore plus bas.

Le coupon FRENCHWEEK10 fait descendre le prix à 179,99 €, mais si vous êtes abonné Prime, la réduction supplémentaire est de 15 € avec le code PRIME15. Le drone passe ainsi à 174,99 €. Cela représente une réduction de 42%, soit une économie de 125 €.

Ce drone est idéal pour les débutants et les voyageurs qui veulent prendre des images aériennes sans se lancer dans des démarches administratives complexes. Avec ses 246 g sur la balance, il appartient à la classe C0 de la réglementation européenne : ni formation obligatoire, ni enregistrement nécessaire.

Un drone DJI léger et polyvalent sous la barre des 175 €

Sous son châssis compact et pliant, le DJI Mini 4K cache une caméra équipée d'un capteur CMOS de 1/2,3 pouce. Celle-ci est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde avec un débit de 100 Mb/s. Il est également possible d’enregistrer les photos en RAW, un atout appréciable pour les utilisateurs avancés qui souhaitent avoir une marge confortable pour le travail en post-production.

Le DJI Mini 4K dispose également d’une nacelle stabilisée sur trois axes qui garantit des séquences fluides même avec un vent fort, grâce à une résistance jusqu'à 38 km/h. Le drone offre une portée de 10 km, mais gardez à l’esprit que pour cette catégorie, la réglementation européenne impose aux utilisateurs de maintenir l'appareil dans leur champ de vision.

L'autonomie annoncée de ce drone est de 31 minutes, ce qui laisse largement le temps de réaliser ses prises de vue dans la grande majorité des cas. Pour ce qui est des fonctionnalités, les QuickShots permettent d'exécuter des trajectoires automatiques et de génèrer des séquences courtes. Parfait pour réaliser facilement des vidéos avec des effets de vue captivants. Le drone propose également le décollage et l’atterrissage en un clic, ou encore le retour automatique au point de départ (RTH).


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