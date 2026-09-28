Avec 5 To de stockage, ce disque dur en promo fait le plein d’espace à un bon prix

Amazon propose le disque dur externe Intenso Memory Case de 5 To en promotion en ce moment à 149,99 € au lieu de 189,99 €. Ce dernier offre suffisamment d’espace pour stocker vos gros fichiers pour plusieurs années.

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Si votre ordinateur commence à manquer d’espace, vous avez le choix entre ajouter un second disque s’il y a un emplacement prévu pour cela ou opter pour un disque dur externe. Le Memory Case de 5 To est un candidat idéal. Proposé normalement à 189,99 €, il est affiché à 149,99 € chez Amazon actuellement, soit une réduction de 40 €.

Avec 5 To, vous avez de quoi ranger plusieurs années de photos, des vidéos et les sauvegardes de votre ordinateur. Ce modèle mesure 12,6 cm de long pour 7,7 cm de large. Il pèse environ 240 g et tire son alimentation du port USB de votre appareil. Le câble USB-A est fourni et il n’y a pas de prise secteur supplémentaire à brancher.

Un HDD de grande capacité pour conserver vos fichiers

Ce stockage Intenso n’est pas un SSD, mais bien un HDD. Avec l’augmentation général des prix sur le stockage, c’est une solution d’appoint efficace si votre objectif est de conserver de gros volumes de fichier sur un disque dur externe. Pour ce qui est des performances, comptez jusqu’à 85 Mo/s en lecture et 75 Mo/s en écriture.

Ce sont les débits maximaux indiqués par la marque. Copier une grosse sauvegarde prendra donc du temps, même si le disque est branché sur un port USB 3.0. Si vous déplacez souvent vos fichiers d’un appareil à l’autre, un SSD externe sera plus rapide. Mais pour des sauvegardes ponctuel, il fera l’affaire.

Autre point à vérifier dès la réception : la fiche technique d’Intenso indique un formatage en FAT32 par défaut. Ce format limite la taille des fichiers à 4 Go individuellement. Pour enregistrer par exemple des vidéos volumineuses, il faudra reformater le disque, par exemple en exFAT. Faites-le avant d’y déposer vos données, puisque le formatage efface son contenu.

Enfin, si ce disque est prévu pour conserver des photos ou des documents auxquels vous tenez, conservez-en une seconde copie ailleurs. Les 5 To offrent de la place pour une sauvegarde, mais un seul disque ne suffit pas à mettre vos fichiers à l’abri d’une panne.