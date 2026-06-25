Soldes : le puissant Lenovo IdeaPad Slim 3 avec 1To de stockage passe à moitié prix avec ce code !

Vous attendiez les Soldes pour trouver un puissant ordinateur portable à prix cassé ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le Lenovo IdeaPad Slim 3 de 15 pouces avec un processeur Snapdragon X, 16 Go de RAM et un espace de stockage XXL de 1To est 499,99 € au lieu de 949,99 € grâce au code SNAP100. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

LENOVO IdeaPad Slim 3 15Q8X10

Le top départ des Soldes d’été est lancé et comme chaque année, vous pouvez profiter du véritable marathon de bons plans pour vous équiper à prix réduit. Ainsi, du 24 juin au 21 juillet, de nombreuses marques et enseignes bradent les produits high-tech. Vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur portable ? C’est le bon moment pour craquer.

Vous cherchez un PC performant avec une belle autonomie ? Le Lenovo IdeaPad Slim 3 doté d’une puissante puce Snapdragon X, de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage de 1To est actuellement en promotion sur Boulanger. Normalement en vente à 49,99 €, l’ordinateur portable est affiché à 599,99 €, mais ça n’est pas tout ! Lorsque vous renseignez le code SNAP100 dans votre panier, vous avez 100 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 499,99 € seulement. Attention, ce code expire le 30 juin. N’attendez donc pas pour en profiter car après il sera trop tard !

Quelles sont les caractéristiques du Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 ?

Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est un PC portable connu pour un usage bureautique et multimédia. Il a l’avantage d’être à la fois abordable et polyvalent. Si vous cherchez un modèle avec d’excellentes finitions et des performances équilibrées, c’est un modèle qui peut être fait pour vous.

Sous le capot, l’IdeaPad Slim 3 15Q8X10 embarque un processeur 8 cœurs Snapdragon X avec une fréquence Turbo maxi de 3.0 GHz. On retrouve aussi 16 Go de RAM LPDDR5x-8448 et un espace de stockage de 1 To. Grâce à cette configuration, ce PC portable vous permettra de faire du multitâche de manière fluide. C’est un modèle réactif parfait pour faire des tâches bureautiques avancées notamment.

Côté écran, l’IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est équipé d’une dalle OLED de 15,1 pouces avec une définition WQXGA (2560 x 1600 pixels) et une luminosité maximale de 500 nits. Il affiche donc des images détaillées, contrastées et éclatantes.

Enfin, cette version de l’IdeaPad Slim 3 a l’avantage d’être robuste et léger. Il ne pèse en effet que 1,5kg, ce qui le rend facile à transporter. Il profite d’ailleurs d’une autonomie pouvant atteindre les 18h30 d’utilisation.


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