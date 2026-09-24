Lenovo IdeaPad Slim 3 à prix sacrifié : le PC portable devient encore plus accessible avec ce code promo

Trouver un bon PC portable lorsqu’on a un petit budget n’est pas simple. Heureusement, avec les promotions, vous pouvez vous trouver de bonnes affaires. C’est le cas du Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 qui passe à prix réduit sur Cdiscount. Alors qu’il est actuellement affiché à 549,99 € au lieu de 729,99 €, avec le code 15DES129, il passe à 534,99 € seulement.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Vous avez un budget autour de 500 € pour acheter un nouvel ordinateur portable ? Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 est un très bon choix. C’est un PC portable polyvalent qui offre des caractéristiques intéressantes pour un prix très abordable, surtout en promotion. Il est adapté aussi bien pour les étudiants que pour de la bureautique ou pour un usage multimédia.

Ce modèle 15,3 pouces avec processeur Core i5-13420H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est normalement en vente à 729,99 € sur Cdiscount, mais il bénéficie en ce moment d’une double baisse de prix. La première promotion est appliquée directement sur la fiche produit puisque le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 est affiché à 549,99 euros. Mais ce n’est pas fini ! En ajoutant le code promo 15DES129 dans votre panier, vous avez 15 euros de réduction supplémentaire. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 534,99 €.

Belle chute de prix sur le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10, vite !

Quand on cherche un ordinateur portable pas trop cher, on se retrouve très souvent avec des modèles bas de gamme peu recommandables. Pour trouver le meilleur rapport qualité-prix possible, nous vous conseillons fortement de guetter les promotions du moment. Vous pourrez ainsi vous offrir un modèle de la gamme au-dessus sans exploser votre budget. C’est le cas du Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 qui est normalement en vente à 729 euros sur Cdiscount, mais qui passe à seulement 534,99 € avec le code 15DES129.

Sous son capot, on trouve un processeur 8 cœurs Intel Core i5-13420H qui offre une fréquence maximale jusqu’à 4.6 GHz. Il est associé à une carte graphique Intel UHD Graphics, 16 Go de RAM DDR5 et un disque dur SSD de 512 Go.

Pour l’écran, on profite d’une grande dalle anti-reflets de 15,3 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 est livré sans système d’exploitation pré-installé. Il faudra donc y installer Windows ou Linux par vous même. Pour la connectivité, vous avez le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Vous disposez par ailleurs de 2 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 3.2 Gen 1 avec DisplayPort 1.2, 1 port HDMI 1.4, 1 port Jack 3,5 mm et 1 lecteur de carte SD.


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