POCO F8 Ultra : le smartphone ultra-puissant est bradé sur AliExpress, vite !

Pour quelques jours seulement, AliExpress propose une série de codes promo cumulables avec les offres déjà en cours. C’est l’occasion pour profiter des meilleurs prix du moment sur d’excellents smartphones, comme par exemple le surpuissant POCO F8 Ultra.

POCO F8 Ultra

La marque POCO n’est pas la plus connue du marché. C’est pourtant une des références du marché si vous cherchez un smartphone performant à prix réduit. Derrière cette marque, on retrouve en réalité le géant Xiaomi, un habitué des modèles avec un excellent rapport qualité-prix.

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez faire de très bonnes affaires en utilisant l’un de ces 7 codes :

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02
  • 5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05
  • 10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Vous pouvez par exemple utiliser le code PHDFRS60 sur le récent smartphone POCO F8 Ultra. Lancé au prix de vente conseillé de 833 euros, le POCO F8 Ultra est actuellement affiché sur AliExpress à 604,26 € Et avec le code PHDFRS60, le prix baisse de 60 euros supplémentaires et chute à seulement 544,26 euros, soit une réduction de plus de 280 euros. C’est un prix extrêmement compétitif pour un téléphone équipé de la surpuissante puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

POCO F8 Ultra : performances premium à prix choc

Le principal atout du POCO F8 Ultra est son impressionnant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm. Il est associé ici à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Pour rappel, c’est la même puce qu’on retrouve sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. C’est donc le nec plus ultra du moment pour faire tourner un smartphone. En plus, vous disposez d’un système de refroidissement IceLoop 3D qui permet de garder une fluidité d’utilisation optimale, même en cas d’usage intensif prolongé.

La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 est performante mais aussi économe en énergie. Quand on ajoute à cela une batterie haute capacité de 6500 mAh, on obtient une autonomie conséquente de 2 jours d’utilisation.

Le POCO F8 Ultra est un grand smartphone puisqu’il est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,9 pouces. Cette dalle offre une définition 1,5K (2608 x 1200 pixels) et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Terminons avec la partie photo : Smartphone premium oblige, on trouve à l’arrière trois capteurs : un grand angle 50 MP, ultra grand angle 50 MP et periscope avec zoom optique 5x 50 MP. Et à l’avant, vous avez un capteur selfie de 32 MP.


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