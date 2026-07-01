POCO F8 Ultra : plus de 360 € de réduction sur le smartphone ultra-puissant de Xiaomi, vite !

Soldes d’été + codes promo AliExpress + promotion PayPal = les meilleurs prix du moment, tout simplement. Cet alignement des offres promotionnelles est exceptionnel comme vous pouvez le constater avec le POCO F8 qui chute à seulement 465 euros au lieu de 833 euros. On vous explique tout !

POCO F8 Ultra

Les Soldes d’été sont le meilleur moment pour faire de bonnes affaires. Mais vous pouvez faire encore mieux en cumulant ces offres avec les codes promos Aliexpress. Du 1er au 7 juillet seulement, vous pouvez utiliser cette série de codes promo pour obtenir les meilleurs prix du moment. Par contre attention, ils sont en quantité limitée et risquent donc de ne plus être utilisables avant la date limite. Voici la fameuse liste des codes AliExpress :

  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Nous avons sélectionné une offre qui vous permet d’utiliser le code PHDFRS60. Il s’agit du surpuissant smartphone POCO F8 Ultra. Si vous ne connaissez pas POCO, il s’agit d’une marque du géant Xiaomi qui est spécialisée dans les modèles avec un rapport performance-prix imbattable.

Ainsi, le POCO F8 Ultra est sorti avec un prix de vente conseillé de 833 euros. Pendant les soldes, il est affiché sur AliExpress à 558,11 euros. Et en ajoutant le code PHDFRS60 ainsi qu’en payant par PayPal, il passe à seulement 465,11 euros, soit une réduction de plus de 360 euros. C’est un prix exceptionnel pour un smartphone qui tourne avec la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

POCO F8 Ultra : la smartphone puissance à prix mini

Quand on cherche un smartphone puissant, on regarde d’abord son processeur. Et sous le capot du POCO F8 Ultra, on trouve la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravée en 3 nm. C’est tout simplement la même puce qui fait tourner le Samsung Galaxy S26 Ultra, un smartphone qui valait presque 1500 euros à sa sortie ! Cette puce surpuissante est associée à 12 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage et au système de refroidissement IceLoop 3D. Vous avez donc des performances très haut de gamme parfaitement adaptées pour un usage intensif et prolongé.

Côté écran, le POCO F8 Ultra dispose d'une grande dalle AMOLED de 6,9 pouces avec une définition 1,5 K (2608 x 1200 pixels) et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Et pour la partie photo, on profite d’un module triple capteur en face arrière avec un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 50 MP et un périscope avec zoom optique 5x 50 MP. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste avec une batterie haute de 6500 mAh qui permet d’obtenir jusqu’à 2 jours d’utilisation.


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