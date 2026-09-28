Zovimax X7 Max : -67% sur le casque à conduction osseuse parfait pour courir et nager

Vous cherchez le meilleur casque audio pour la pratique du sport ? Oubliez les AirPods et autres écouteurs classiques ! Les meilleurs modèles sont ceux à conduction osseuse. Seul hic : le prix élevé de cette technologie. Mais bonne nouvelle, nous avons trouvé un modèle en promotion pour seulement 42,99 euros.

Zovimax X7 Max

Connaissez-vous la technologie révolutionnaire de casque audio à conduction osseuse ? Plutôt que de passer par votre conduit auditif comme des casques et écouteurs classiques, cette technologie fait vibrer les os de votre crâne qui transmettent le son directement à votre oreille interne. Vous entendez donc votre musique tout en gardant vos oreilles libres et ainsi continuer de percevoir tous les sons extérieurs. Vous pouvez ainsi courir dehors en écoutant vos morceaux préférés sans risquer de vous faire taper par une voiture que vous n’avez pas entendu arriver. C’est aussi une technologie très pratique pour écouter de la musique en nageant.

Le Zovimax X7 Max est un casque à conduction osseuse habituellement vendu aux environs de 130 euros. Mais grâce à une offre flash très agressive, Amazon le propose en ce moment pour seulement 42,99 euros. C’est une baisse de prix des deux tiers ! Vous l’aurez compris, c’est le meilleur moment de vous équiper et ainsi de tester cette incroyable technologie sans avoir à casser votre tirelire.

Le casque audio parfait pour courir et nager est à prix mini

Si la technologie à conduction osseuse est parfaite pour diffuser les médiums et les aigus, elle est perfectible pour retranscrire les basses. Pour éviter d’avoir un son de piètre qualité, le Zovimax X7 Max combine la conduction osseuse avec un haut parleur à conduction aérienne pour les basses. Vous avez ainsi le meilleur des deux mondes pour obtenir un son riche et équilibré.

Le Zovimax X7 Max offre un design ergonomique pour bien rester en place quelque soit vos mouvements. Il est aussi certifié IPX8. Cela signifie qu’il peut être immergé 2 heures et demi dans l’eau jusqu’à 5 mètres de profondeur sans aucun souci. C’est donc un casque conçu pour la pratique de la natation. D’ailleurs, en plus de la connexion Bluetooth 6.0, ce casque dispose d’un lecteur MP3 intégré de 8 Go pour y stocker vos musiques préférées. Vous pourrez donc l’utiliser en piscine puisque les ondes Bluetooth ne passent pas sous l’eau.

Par ailleurs, le casque est équipé de micros qui ne craignent pas le vent. Vous pourrez donc passer vos appels en courant à l’extérieur sans détériorer la qualité de l’audio. On apprécie aussi les boutons physiques qui sont facilement accessibles tout en évitant de les actionner par erreur. Enfin, le Zovimax X7 Max a une autonomie très confortable de 12 heures. Et avec la charge rapide, vous récupérez deux heures et demie d’écoute en seulement 5 minutes.


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