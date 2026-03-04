YouTube teste un nouveau type de pub impossible à faire disparaître, la plateforme va-t-elle trop loin ?

On savait que YouTube fait tout ce qui est en son pouvoir pour inciter ses utilisateurs à souscrire à un abonnement payant, mais il se pourrait que la plateforme vienne de franchir un nouveau cap. Sur Reddit, plusieurs internautes indiquent faire face à un nouveau type de publicité, qu'il leur est impossible de faire disparaître.

YouTube a toujours entretenu une histoire d'amour passionnée avec la publicité, au point de mener une guerre sans merci aux utilisateurs d'adblockers. Quand la plateforme ne rend pas la vie de ces derniers proprement insupportable, elle tente tant bien que mal de séduire ceux qui sont prêts à payer un abonnement en remaniant régulièrement ses offres. Et pour ceux qui résisteraient encore et toujours, il y a toujours la technique imparable : rajouter encore plus de publicités.

C'est ainsi que plusieurs membres de Reddit se sont emparés du forum dédié à la plateforme pour se plaindre d'un nouveau format publicitaire bien agaçant. Ici, il n'est pas question d'une vidéo que l'on pourrait passer après quelques secondes, mais plutôt d'une bannière venant se nicher en bas à gauche du lecteur. Rien de nouveau sous le soleil a priori… si ce n'est un petit détail qui a son importance. La bannière en question ne comporte aucune croix permettant de la fermer.

Sur le même sujet — YouTube Music : cette nouvelle fonction dopée à l’IA décrypte vos habitudes d’écoute chaque semaine

YouTube impose ce nouveau format publicitaire très agaçant

Comme le montrent les captures d'écran partagées par les internautes concernées, la bannière affiche un menu à 3 points, qui permet de “dismiss” (“rejeter”) la publicité, indiquant certainement à YouTube que l'on n'est pas intéressé par l'objet promu. Le hic, c'est que cela ne sert visiblement à rien. En effet, les utilisateurs rapportent que la bannière ne disparaît pas après avoir cliqué sur le bouton — ni même, à vrai dire, après n'importe quelle manipulation.

Certains expliquent ainsi avoir dû fermer puis réouvrir l'onglet pour que la bannière ne s'affiche plus. D'autres, sur smartphones, sont allés jusqu'à forcer la fermeture de l'application depuis leurs paramètres. Malheureusement, le constat est toujours le même : la bannière finit par réapparaître. Il faudrait apparemment attendre jusqu'à 30 secondes pour que celle-ci s'en aille. Il est encore possible qu'il s'agisse d'un bug mais, connaissant YouTube, mieux vaut ne pas trop compter là-dessus.