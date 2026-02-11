YouTube Music : cette nouvelle fonction dopée à l’IA décrypte vos habitudes d’écoute chaque semaine

Google continue le développement de son application de streaming musical : YouTube Music. Comme souvent, IA et personnalisation sont au rendez-vous et, cette fois-ci, le géant de la tech expérimente un résumé hebdomadaire des habitudes d'écoute.

Google poursuit ses efforts pour proposer aux utilisateurs de YouTube Music une expérience à la hauteur de celle proposée par ses concurrents. Pour ce faire, la firme de Mountain View y teste et déploie de nombreuses fonctionnalités plus utiles les unes que les autres, comme la possibilité de reprendre l’écoute de sa musique sans interruption entre son PC et son smartphone.

Surtout, le géant de la tech met l’accent sur la personnalisation – et sur l’IA, évidemment. Par exemple, l’application déploie actuellement une fonction vous permettant de créer automatiquement des playlists à partir de vos envies – à condition de disposer d’un abonnement Premium. Et ce n’est pas tout : YouTube Music teste désormais une option inédite qui a pour vocation de résumée votre humeur musicale des derniers jours.

YouTube Music teste un récapitulatif de votre semaine dopé à l'IA

Baptisé « Your Week » (« Votre semaine » dans la langue de Molière), cette fonction se présente sous la forme d’une nouvelle bannière de profil. C’est BarisberatWNR, un utilisateur Reddit, qui l’a repérée. Sur la capture d’écran qu’il a partagé figure en effet un encart avec les éléments suivants :

L’intitulé de la nouvelle section : Your Week, donc,

Un court résumé des habitudes musicales de l’utilisateur sur la semaine écoulée,

Trois pochettes d’album.

Le résumé serait généré par IA : l’icône semblable à celle de Gemini présente à deux reprises le suggère fortement. Les utilisateurs qui ont accès à cette fonction y accèdent en cliquant sur leur profil tout en haut à droite de l’écran, puis en sélectionnant l’onglet « Votre chaîne ».

Comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, ontrairement à son intégration au récapitulatif annuel de YouTube Music, l’IA adopte un comportement proactif : sans que vous ne la sollicitiez, elle génère un court résumé de votre ambiance musicale récente.

Pour le moment, YouTube Music n’a pas communiqué officiellement à propos de cette nouveauté et seul un nombre restreint d’utilisateurs semble y avoir accès. Il y a fort à parier qu’il ne s’agisse, à ce stade, que d’une phase de test initiale.