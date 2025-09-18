YouTube : Google explique pourquoi il déteste les bloqueurs de pub et on a l’impression qu’il se moque de nous

La guerre de Google contre les bloqueurs de pub ne date pas d'hier, mais la firme n'a jamais donné de justification officielle. En théorie, celle-ci n'est pas vraiment nécessaire, on imagine bien pourquoi Google rêve d'un web envahi par la pub. Malgré tout, le géant de la tech s'est récemment risqué donné une explication. On aurait préféré qu'il n'en fasse rien.

Google n'aime pas vraiment les bloqueurs de publicités, les internautes n'aiment (généralement) pas beaucoup la publicité tout court : voilà comment on pourrait résumer le conflit qui règne entre les deux camps depuis plusieurs années. En 2023, la firme de Mountain View a lancé une offensive massive, interdisant presque tous les adblocks sur sa plateforme de streaming, poussant ainsi les utilisateurs à s'offrir un abonnement payant. De l'autre côté, il se murmure que certains bloqueurs fonctionnent toujours…

Pendant tout ce temps, personne ne s'est réellement questionné sur les raisons qui poussent Google à mener cette guerre. Le calcul est plutôt limpide : plus de pub, c'est plus d'argent qui rentre dans les caisses. On aurait pu en rester là, à observer le géant de la tech déployer de nouvelles mesures anti-adblock, et les internautes riposter avec une nouvelle astuce permettant de contourner les restrictions. Mais ce serait mal connaître Google, qui s'est étrangement senti obligé de se justifier.

Voici comment Google justifie sa guerre anti-adblock

En début de semaine, la firme a ainsi publié un billet de blog à propos d'une petite mise à jour sur sa manière de comptabiliser les vues d'une vidéo YouTube, en s'attardant notamment sur son très controversé Mode Restreint qui cache certaines vidéos par erreur aux utilisateurs. Mais on peut également y lire un paragraphe fort intéressant :

“Les bloqueurs de publicité et autres extensions peuvent avoir un impact sur l'exactitude des comptes de visionnage rapportés. Les chaînes dont l'audience comprend une plus grande proportion d'utilisateurs utilisant de tels outils peuvent voir des fluctuations plus importantes du trafic liées aux mises à jour de ces outils.”

Voici donc pourquoi Google déteste les adbblocks. Officiellement, ces derniers empêcheraient les créateurs de contenu d'obtenir des chiffres exacts sur la performance de leurs vidéos. Google souhaite simplement faciliter le travail de ce dernier – et les inciter à appeler leur communauté à désinstaller leur bloqueur de pub. Grand prince.

Source : Google