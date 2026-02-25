YouTube Premium Lite devient bien plus intéressant avec ces deux nouveautés

L'abonnement YouTube Premium Lite permet désormais de lire des vidéos en arrière-plan et de télécharger des vidéos pour leur visionnage hors-ligne. Il devient d'un coup beaucoup plus intéressant.

L'année dernière, Google lançait YouTube Premium Lite, un abonnement moins coûteux que l'offre YouTube Premium classique permettant de supprimer la publicité sur les vidéos non-musicales, mais sans les autres avantages. Cette offre était pertinente pour les utilisateurs qui souhaitaient simplement se débarrasser des pubs.

Mais voilà que YouTube Premium Lite est en train de devenir bien plus intéressant que dans sa première version. La plateforme de streaming vidéo vient d'annoncer que la lecture en arrière-plan et les téléchargements sont désormais inclus dans le service, alors qu'ils étaient jusqu'ici exclusifs à la formule YouTube Premium la plus onéreuse. Le déploiement de la lecture en arrière-plan et des téléchargements dans YouTube Premium Lite débute aujourd'hui et sera étendu à tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Des limites à YouTube Premium Lite pour les vidéos musicales

La lecture en arrière-plan permet de lancer une vidéo sur son smartphone ou sa tablette, puis de basculer sur une autre application sans que la vidéo ne soit automatiquement mise en pause. Les téléchargements permettent quant à eux d'avoir accès aux vidéos en local sur son appareil, sans dépendre d'une connexion à internet. Ils sont très pratiques quand on prend l'avion, par exemple.

Attention, il existe tout de même une différence majeure entre YouTube Premium Lite et YouTube Premium pour ces deux fonctionnalités. Comme pour la publicité, elles sont disponibles pour “la plupart des vidéos” et non pour la totalité d'entre elles. Et elles ne sont pas actives pour les vidéos musicales, qui restent soumises aux mêmes restrictions. Seule l'offre YouTube Premium permet de supprimer la pub et d'obtenir la lecture en arrière-plan et les téléchargements pour les contenus musicaux.

L'écart de prestations entre les deux abonnements s'est en tout cas considérablement réduit avec ces changements. Une bonne nouvelle alors que YouTube Premium Lite coûte 7,99 euros par mois, tandis que YouTube Premium est disponible pour 12,99 euros mensuels. D'autres fonctions comme la file d'attente restent accessibles uniquement avec YouTube Premium.