Galaxy Buds4 Pro : avec 90 € de réduction, les nouveaux écouteurs premium de Samsung passent à petit prix !

Dévoilés lors du récent Galaxy Unpacked de Samsung, les Galaxy Buds4 Pro sont déjà à prix cassé avant même leur sortie. En cumulant ces 2 offres, les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme passent à 159 € au lieu de 249 € sur le site officiel de Samsung ! On vous explique tout.

Galaxy Buds4 Pro

Samsung a profité du Galaxy Unpacked qui s’est déroulé ce 25 février pour annoncer la sortie de la quatrième génération de ses écouteurs premium. Les Galaxy Buds4 Pro rejoignent ainsi la grande famille des écouteurs True Wireles de la marque coréenne. Durant la période de précommande, vous pouvez vous les offrir à prix cassé.

Normalement en vente à 249 € , les Galaxy Buds4 Pro passent à seulement 159 € en cumulant le code BUDS4LIVE qui vous donne 60 € de réduction avec le paiement PayPal qui fait automatiquement chuter le prix de 30 € supplémentaires. Si vous cherchez des écouteurs avec un design haut de gamme et une réduction de bruit efficace, ce bon plan est fait pour vous. Et à ce prix, il ne va pas falloir hésiter longtemps !

Galaxy Buds4 Pro : à seulement 159 €, c’est une affaire !

Le design des nouveaux Galaxy Buds4 Pro a complètement été revu pour vous offrir une expérience optimale. Leur look premium avec des courbes harmonieuses a été pensé pour séduire le plus grand nombre, et, avec leurs tiges qui disposent d’une face plate en métal, les commandes gestuelles ont été améliorées. Le boîtier est également différent des précédentes générations puisqu’il est dorénavant équipé d’une face complètement transparente.

Côté audio, les Buds4 Pro sont à la hauteur. Ce modèle intra-auriculaire est doté d’une réduction active du bruit qui s’ajuste en fonction de votre environnement. Le woofer plus large vous offre des basses plus présentes tout en gardant une expérience équilibrée. Et grâce à l’audio ultra haute qualité 24 bits / 96 kHz, vous profitez d’une expérience sonore professionnelle.

Enfin, la grande nouveauté de cette nouvelle génération est l’apparition des contrôles par gestes de tête. Vous pouvez ainsi faire oui ou non de la tête pour répondre à des appels, les refuser ou bien pour interagir avec l’assistant Bixby.


