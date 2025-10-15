YouTube change totalement de design, vous n’allez plus reconnaître la plateforme

Google annonce le déploiement d'un nouveau design pour YouTube sur toutes les plateformes. Le service de streaming en profite pour faire peau neuve. Voici ce qui va changer dans peu de temps.

YouTube n'échappe pas au cycle immuable des mises à jour. Pas uniquement sur mobile d'ailleurs. Celles et ceux qui ont connu la plateforme de streaming à ses débuts savent à quel point son interface a changé au fil des ans. Modifier le design d'un service aussi utilisé est toujours risqué. Il y a quelques mois, YouTube proposait un nouvel affichage sur PC et les utilisateurs ne se sont pas gênés pour exprimer leur mécontentement. Cela n'empêche pas Google de continuer à proposer du neuf cela dit.

Depuis le 13 octobre 2025, la firme de Mountain View déploie une mise à jour qui modifie en profondeur l'interface de YouTube telle qu'on la connaît. Vous ne risquez pas de la manquer, elle concerne la version mobile, Web et TV de l'application. Objectif affiché : offrir une expérience “plus attrayante” en rendant la navigation “plus facile” et le tout “plus agréable à utiliser“. Comment est-ce que cela se traduit concrètement ?

YouTube fait sa mue avec un tout nouveau design

Le premier changement qui sautera aux yeux est le nouveau lecteur de vidéos. Vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous. Reprenant les codes du Material Design 3 Expressive introduit avec Android 16, on y retrouve des “pilules” contenant des icônes au design remaniés. L'agencement de ces derniers a également été repensé pour au final “améliorer l'expérience visuelle tout en masquant moins de contenu“.

Les autres modifications sont plus subtiles et apparaissent surtout dans vos interactions avec les contenus de YouTube. Ainsi, cliquer sur le pouce bleu déclenchera une animation en lien avec le sujet de la vidéo, comme une note de musique pour un clip par exemple. Dans les commentaires, ceux qui ont reçu une ou des réponses seront identifiés plus clairement pour mieux suivre la conversation. YouTube précise également que l'enregistrement d'une vidéo dans une playlist est simplifié, mais sans expliquer comment. Plus qu'à patienter pour essayer ça nous-mêmes.