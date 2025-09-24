YouTube rétropédale : la désinformation va faire son retour sur la plateforme

Alphabet, la maison-mère derrière Google et YouTube, entre autres, annonce des changements dans le fonctionnement de la plateforme vidéo. Elle revient notamment sur les mesures anti-désinformation.

Avec près de 2,6 millions de vidéos mises en ligne chaque jour selon les dernières estimations, YouTube est une plateforme extrêmement vaste. Et c'est un euphémisme. Forcément, avec autant de choix, il n'est pas rare de tomber sur des contenus qui ne devraient pas être accessible à tous. Sans même parler de ceux qui affichent des images à caractère sexuel ou violentes, les théories complotistes et autres vidéos de désinformation ont parfois pignon sur rue.

La maison-mère Alphabet le sait et lutte contre le phénomène depuis plusieurs années déjà. En 2021 par exemple, peu de temps après la pandémie de COVID-19, YouTube supprimait de nombreuses vidéos antivax et bannissait les créateurs associés. Le service va désormais faire machine arrière, comme en atteste une lettre ouverte d'Alphabet au député américain Jim Jordan, partisan du président Donald Trump. Il faut s'attendre à de plus en plus de contenus véhiculant de fausses informations.

Les vidéos de désinformation de retour sur YouTube, c'est officiel

Rappelant que la firme “s'engage en faveur de la liberté d'expression“, Alphabet fait comprendre sans se cacher que les contenus jusque là assimilés à la désinformation vont revenir. Par exemple, elle annonce que “YouTube va offrir une opportunité à tous les créateurs de revenir sur la plateforme si l'entreprise a fermé leurs chaînes pour violation répétées aux politiques concernant la COVID-19 et l'intégrité des élections qui ne sont plus en vigueur“.

Le document vise également les règlements européens en vigueur, le DMA (Digital Markets Act) et le DSA (Digital Services Act), en les accusant d'imposer “une charge réglementaire disproportionnée aux entreprises américaines“. Jim Jordan se félicite de la décision d'Alphabet. Dans les réponses à son post sur X (Twitter), les réactions sont plus mitigées. Certains internautes partagent l'enthousiasme du député, d'autres s'amusent en prophétisant que YouTube changera son fusil d'épaule dès lors qu'un président démocrate sera de nouveau au pouvoir.