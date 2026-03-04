Xbox : Microsoft veut que l’IA joue à votre place quand vous êtes bloqué dans un jeu vidéo

Après Sony, un brevet déposé par Microsoft montre comment la firme imagine un assistant IA capable de prendre le contrôle dans un jeu vidéo. La version artificielle de laisser la manette à quelqu'un d'autre.

Microsoft assistant IA Xbox
Crédits : 123RF

Vous jouez à un jeu d'énigme sur votre Xbox. Ça fait des heures que vous n'arrivez pas à résoudre l'une d'entre elles et cela vous empêche d'avancer. Résigné, vous ouvrez un guide sur Internet et lisez la solution. Maintenant imaginez que vous soyez bloqué dans un jeu d'action par un boss vous tuant en boucle, ou dans un jeu de plateformes par un passage particulièrement difficile. Ici, consulter un guide ne permettra pas forcément de vous débloquer.

La solution est alors de passer la manette à quelqu'un d'autre en espérant qu'il fera mieux que vous. Dans un futur plus ou moins proche, c'est probablement l'intelligence artificielle qui prendra le relais. Microsoft propose déjà Gaming Copilot en ce sens, mais la firme veut aller plus loin. Un brevet déposé en 2024 et publié tout récemment montre comment la firme de Redmond imagine un système permettant de laisser le contrôle du jeu à quelqu'un d'autre.

L'IA de Microsoft pourra “prendre la manette” pour vous débloquer dans un jeu vidéo

C'est en résumé le même système que le joueur fantôme IA imaginé par Sony. Vous faites appel à l'assistant et pouvez alors choisir de lui transférer le contrôle de votre personnage. Une fois la séquence problématique passée, vous décidez de reprendre à partir de là ou de revenir au départ pour tenter votre chance vous-même.

Petite particularité, cet autre joueur pourrait être “un être humain ou, dans certains cas, un modèle d'apprentissage automatique“. Autrement dit une IA. La mention de l'humain est intéressante. Ce serait une version modernisée des services spécialisés accessibles par téléphone dans les années 90.

Microsoft parle même d'un système de notation pour ces assistants, avec un score global, puis un score par genre de jeu, par titre ou encore par élément précis de ces derniers. Par exemple si vous êtes très bon pour les phases de plateformes dans Mario, mais moins pour battre les boss. Le brevet ne dit pas si ces joueurs seraient rémunérés pour leur efforts en revanche. C'est peut-être une idée de business à creuser en attendant la concrétisation éventuelle du système.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Play Store s’inspire de TikTok pour vous faire découvrir de nouvelles applications

À l’occasion du Pixel Drop du mois de mars, le Play Store se dote d’une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux adeptes du scroll. La boutique affiche désormais des vidéos…

Le premier épisode de Wonder Man est disponible gratuitement sur YouTube, plus d’excuse pour ne pas regarder

Disney a décidé d’offrir un petit cadeau à ceux qui ne sont pas abonnés à sa plateforme de streaming mais souhaiteraient tout de même découvrir ses dernières séries. Depuis hier,…

“L’histoire s’arrête ici” : YggTorrent ferme définitivement suite à un piratage massif

Après des mois de conflits entre la plateforme de téléchargement YggTorrent et une partie de ses utilisateurs, le site disparaît suite au piratage de ses serveurs. Le hacker revendique son…

Google veut en finir avec les bagages perdus grâce à cette nouvelle fonction

Google continue d’améliorer son service de localisation Find Hub. Une nouvelle mise à jour ajoute plusieurs fonctions inédites pour suivre des personnes ou des objets. L’une d’elles pourrait aider à…

Nvidia prouve que ses anciennes cartes graphiques durent plus longtemps que celles d’AMD

Les cartes graphiques ne disparaissent pas toujours après quelques années. Certaines continuent de faire tourner des jeux récents sans difficulté. Selon plusieurs observations, les anciens GPU Nvidia semblent mieux résister…

Ce petit veinard reçoit son Galaxy S26 Ultra précommandé avec une semaine d’avance

Les livraisons de Galaxy S26 peuvent arriver avant la date officielle de sortie des smartphones de Samsung si vous avez précommandé. À peine précommandé, déjà reçu. Samsung a lancé les…

Meta déploie son assistant shopping IA, qui recommande des articles à partir de nos données personnelles

L’assistant shopping IA de Meta fait des débuts et rejoint la liste des chatbots qui veulent nous aider à faire nos achats ou nos courses. Meta a commencé à tester…

IA

Votre smartphone Samsung va recevoir une nouvelle mise à jour de sécurité, voici ce qu’il faut savoir

La mise à jour de sécurité Android de mars 2026 contient 65 correctifs pour les smartphones et tablettes Samsung Galaxy. 8 d’entre elles sont critiques et 7 d’entre elles concernent…

Moto Buds 2 officiels : Motorola remplace enfin ses vieux Moto Buds de 2024

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola présente deux nouvelles paires d’écouteurs. Il s’agit des Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus. Affublés d’un design intra-auriculaire, ils remplacent les…

Poco Pad M1 : cette excellente tablette chute à moins de 175 €, c’est une affaire !

Une tablette avec un écran premium, une puce puissante et une autonomie conséquente pour moins de 175 € ? Cette offre risque de vous surprendre, et pourtant, il ne s’agit…