Xbox : Microsoft veut que l’IA joue à votre place quand vous êtes bloqué dans un jeu vidéo

Après Sony, un brevet déposé par Microsoft montre comment la firme imagine un assistant IA capable de prendre le contrôle dans un jeu vidéo. La version artificielle de laisser la manette à quelqu'un d'autre.

Vous jouez à un jeu d'énigme sur votre Xbox. Ça fait des heures que vous n'arrivez pas à résoudre l'une d'entre elles et cela vous empêche d'avancer. Résigné, vous ouvrez un guide sur Internet et lisez la solution. Maintenant imaginez que vous soyez bloqué dans un jeu d'action par un boss vous tuant en boucle, ou dans un jeu de plateformes par un passage particulièrement difficile. Ici, consulter un guide ne permettra pas forcément de vous débloquer.

La solution est alors de passer la manette à quelqu'un d'autre en espérant qu'il fera mieux que vous. Dans un futur plus ou moins proche, c'est probablement l'intelligence artificielle qui prendra le relais. Microsoft propose déjà Gaming Copilot en ce sens, mais la firme veut aller plus loin. Un brevet déposé en 2024 et publié tout récemment montre comment la firme de Redmond imagine un système permettant de laisser le contrôle du jeu à quelqu'un d'autre.

L'IA de Microsoft pourra “prendre la manette” pour vous débloquer dans un jeu vidéo

C'est en résumé le même système que le joueur fantôme IA imaginé par Sony. Vous faites appel à l'assistant et pouvez alors choisir de lui transférer le contrôle de votre personnage. Une fois la séquence problématique passée, vous décidez de reprendre à partir de là ou de revenir au départ pour tenter votre chance vous-même.

Petite particularité, cet autre joueur pourrait être “un être humain ou, dans certains cas, un modèle d'apprentissage automatique“. Autrement dit une IA. La mention de l'humain est intéressante. Ce serait une version modernisée des services spécialisés accessibles par téléphone dans les années 90.

Microsoft parle même d'un système de notation pour ces assistants, avec un score global, puis un score par genre de jeu, par titre ou encore par élément précis de ces derniers. Par exemple si vous êtes très bon pour les phases de plateformes dans Mario, mais moins pour battre les boss. Le brevet ne dit pas si ces joueurs seraient rémunérés pour leur efforts en revanche. C'est peut-être une idée de business à creuser en attendant la concrétisation éventuelle du système.