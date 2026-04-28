YouTube teste la recherche par IA, pour plus de temps perdu et des résultats erronés

Google adore l'IA et veut absolument que vous l'utilisiez, même dans ses applications qui n'en ont franchement pas besoin. Sa dernière “innovation” est Ask YouTube, une nouvelle méthode de recherche qui permet de poser des questions complexes pour se voir répondre une liste de vidéos correspondantes. Enfin, ça, c'est pour la théorie.

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Comme littéralement toutes les autres applications Google, YouTube a eu droit à son lot de fonctionnalités IA. Rien que ces dernières semaines, la plateforme a testé le résumé de vidéos par intelligence artificielle en lieu et place des titres, ou encore la modification de vidéo Shorts à partir d'un prompt — avec, à chaque fois, des résultats pour le moins mitigés. Google étant Google, la firme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi que celle-ci annonce le lancement d'une batterie de tests pour une nouvelle fonctionnalité que personne n'a demandée.

Aux États-Unis, les abonnés à YouTube Premium pourront, s'ils ont plus de 18 ans et jusqu'au 8 juin prochain, tester la recherche de vidéo par IA. Concrètement, Google explique qu'il sera possible de poser des questions complexes à YouTube ou de lui demander une série de vidéos sur un sujet précis pour que la plateforme concocte une liste répondant, supposément, à votre demande. La réponse pourra s'accompagner d'un texte explicatif.

Sur le même sujet — Marre des YouTube Shorts ? Vous allez enfin pouvoir vous en débarrasser sur mobile

YouTube se dote d'une nouvelle fonctionnalité IA incompréhensible

Une fois l'option activée depuis les paramètres, un nouveau bouton Ask Youtube (“demander à YouTube”) apparaît dans la barre de recherche. La plateforme suggère quelques prompts mais laisse à l'utilisateur le choix de sa demande. Une fois la recherche effectuée, YouTube propose à nouveau d'étoffer le sujet avec d'autres suggestions de prompts. Les résultats proposent également des marqueurs de temps précis dans les vidéos, répondant directement à la question de l'internaute.

La plus-value est donc particulièrement mince par rapport à une recherche classique. En plus de passer plus de temps à taper sa recherche, il faudra fouiller parmi la multitude de réponse et de paragraphes pour trouver la réponse à sa question — si tant est que celle-ci soit vraie. En effet, comme l'a démontré The Verge, l'IA agit comme n'importe quelle autre IA en affirmant haut et fort des informations erronées à une question un brin technique. Génial.


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