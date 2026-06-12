Google en danger ? Les jeunes font leurs recherches directement sur TikTok, Instagram ou YouTube

Les moteurs de recherche sont loin d'être indispensables chez les jeunes, qui utilisent les réseaux sociaux et l'IA pour trouver les informations dont ils ont besoin.

Google (ou n'importe quel moteur de recherche) n'est plus un réflexe chez les jeunes au moment de chercher une information. La nouvelle génération a adopté d'autres habitudes, se tournant vers des solutions qui sont soit plus pratiques et rapides, soit jugées comme plus fiables, alors que l'évolution de la qualité des résultats des recherches web traditionnelles est critiquée depuis quelques années.

Selon le dernier Observatoire des usages de la recherche en ligne, réalisé par Eskimoz avec l'institut Ipsos, l'IA, les réseaux sociaux, et même les plateformes de streaming vidéo prennent le relais des moteurs de recherche. 34 % des moins de 35 ans ont recours à l'IA générative tous les jours, c'est plus de deux fois plus que chez les plus de 55 ans (15 %).

Google concurrencé par l'IA et les réseaux sociaux

28 % des 18-34 ans passent déjà par une IA pour rechercher une information, et 26 % d'entre eux y ont recours pour les aider à prendre une décision. Ils sont aussi 28 % à utiliser la recherche visuelle (photo ou capture d'écran), une fonction disponible sur la plupart des grands chatbots IA, et nativement intégrée sur Android avec Gemini et Google Lens. Plus que pour une simple recherche, 14 % des jeunes ont déjà confié une tâche à un agent IA. 67 % des 18-34 ans déclarent vouloir utiliser davantage les IA génératives, laissant présager un usage encore plus dominant dans un futur proche.

Mais l'IA n'est pas la seule à concurrencer les moteurs de recherche. 33 % des moins de 35 ans utilisent les outils de recherche présents sur les réseaux sociaux et services de streaming vidéo pour obtenir une information. TikTok, Instagram et YouTube sont en tête de liste. Les jeunes y trouvent tutoriels, avis, recommandations et découvertes de produits.

“Les moins de 35 ans sont les premiers à adopter une logique de recherche hybride. Ils continuent d'utiliser Google, mais l'IA, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo font désormais partie intégrante de leurs réflexes. Pour cette génération, la recherche n'est plus associée à une seule plateforme”, explique Jérémy Lacoste, directeur général France d'Eskimoz. Pour certains besoins, Google et ses concurrents restent plébiscités. 96 % des moins de 35 ans utilisent les moteurs de recherche au moins une fois par semaine, signe que leur remplacement total n'est pas encore acté.