YouTube remplace les titres de vidéos par des résumés IA, merci mais non merci

Google a encore eu une idée saugrenue pour ruiner l'expérience de YouTube grâce à l'intelligence artificielle. Certains utilisateurs rapportent que sur leur application Android, le titre des vidéos ont tout bonnement disparu. À la place, ils y trouvent des résumés par IA absurdement longs.

Vous trouviez qu'il n'y avait toujours pas assez d'IA dans YouTube, malgré tous les efforts de Google pour en mettre partout ? Rassurez-vous, la firme de Mountain View a encore plein d'idées d'intégration dans sa manche. Et quitte à y aller, autant y aller franco : pourquoi s'embêter à réfléchir à un titre lorsque l'on est vidéaste, quand l'IA peut le remplacer par un résumé bourré d'hallucinations ?

Voilà donc le dernier projet en date de YouTube, actuellement en test auprès de quelques utilisateurs. Sur Reddit, plusieurs témoignages indiquent que leur interface a récemment changé sur la version Android de la plateforme. Le résultat est tout simplement grotesque. Sur les captures partagées par les internautes, on aperçoit effectivement que le titre des vidéos a disparu. À la place, on retrouve un gigantesque bloc de texte, affublé de la mention “Résumé de la vidéo généré par IA”, aussi gros que la miniature elle-même.

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YouTube a trouvé une autre manière de ruiner votre expérience avec l'IA

Le bloc en question est tellement gros qu'il faut le dérouler pour pouvoir lire le texte en entier. Voici un exemple de résumé proposé par l'IA : “Ce ranger vous invite à gérer un parc national à l'aide de tâches répétitives et relaxantes. Explorez de vastes paysages en ramassant des ordures et en réparant des sentiers pour aider les visiteurs à profiter de la nature sauvage.” Si vous n'êtes pas séduits, on ne sait pas ce qu'il vous faut.

Plus sérieusement, c'est à se demander la réelle utilité d'une telle fonctionnalité. Absolument rien de ce texte ne véhicule une idée qui n'aura pas pu être résumée dans un titre autrement plus court, qui plus est imaginé par le vidéaste lui-même. Elle fait perdre du temps à l'utilisateur, encombre l'interface, le tout pour un résultat à la qualité plus que douteuse (ce que YouTube reconnaît d'ailleurs dans une accroche préventive). Alors à quoi bon ?