Marre des YouTube Shorts ? Vous allez enfin pouvoir vous en débarrasser sur mobile

YouTube va plus loin dans le contrôle de l'affichage des Shorts. Après l'option permettant de les limiter, il est possible de les supprimer. Un ajout que beaucoup attendaient pour ne plus les voir.

YouTube Shorts
Crédits : 123RF

Impossible d'ouvrir l'application YouTube sans tomber sur des Shorts, ces formats verticaux courts lancés en 2020 pour concurrencer TikTok. Ils font partie intégrante de la plateforme de streaming et beaucoup de créateurs s'en sont emparés. Mais ça ne vous oblige pas à les apprécier, et encore moins à les regarder. Il existe différents moyens d'en voir moins, le problème étant que cela demande l'utilisation d'un outil tiers comme une extension de navigateur. Sur mobile, il faut subir.

Heureusement, Google a entendu les suppliques des utilisateurs. Il y a quelques mois, l'application YouTube introduisait la possibilité de définir une limite de temps après laquelle les Shorts devenaient inaccessibles. Destinée aux parentes soucieux de ne pas laisser leurs enfants devenir accros, l'option est désormais disponibles pour tous les utilisateurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est la présence d'une limite à 0 minute.

L'application YouTube vous laisse supprimer les Shorts, pas trop tôt

Après avoir votre application YouTube à jour, ouvrez-là et allez dans l'onglet Vous en bas à droite. Ensuite, direction les Paramètres via la roue crantée puis Gestion du temps > Limite du flux Shorts > 0 minute. Une fois fait, les Shorts ne seront plus affichés sur l'écran d'accueil. Tenter d'ouvrir l'onglet Shorts affichera un message disant que vous avez dépassé votre limite quotidienne. Notez qu'ils restent présents dans l'onglet Abonnement.

Lire aussi – YouTube Premium augmente discrètement ses prix aux États-Unis : bientôt en France ?

Cela reste un excellent moyen de désencombrer YouTube sur mobile, d'autant que si vous vous connectez à votre compte sur un autre smartphone ou une tablette, le réglage est appliqué automatiquement. Le déploiement de la fonctionnalité étant en cours, il est possible que vous ne la voyez pas tout de suite. Ça devrait être l'affaire de quelques jours dans le pire des cas. Précisons pour finir qu'elle est disponible à la fois sur Android et sur iOS.


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