Le bug des Google Pixel qui redémarrent en boucle enfin résolu ?

Depuis de longues semaines, certains Google Pixel sont coincés dans une boucle de redémarrage (bootloop) après l'installation d'une mise à jour. Google pense enfin avoir des solutions pour corriger le problème.

Pixel 10 Pro

Depuis plus de deux mois, certains propriétaires d'un Google Pixel sont victimes d'un bug qui les fait redémarrer en boucle, les rendant inutilisables. Ce type de problèmes était assez récurrent il y a 10-15 ans mais est devenu bien plus rare ces dernières années. Fin avril, on a cru qu'une mise à jour bêta allait permettre de corriger le souci, mais ce ne fut finalement pas le cas. Récemment, un utilisateur concerné pensait avoir trouvé l'origine de ce bug, qui serait dû au capteur de température de la puce, qui hallucinerait une surchauffe du composant, provoquant un redémarrage du mobile.

Mais tout cela ne nous dit pas comment résoudre le problème. Sur sa plateforme IssueTracker, qui permet de recenser et de suivre les bugs dans Android, Google a reconnu que les mises à jour mensuelles de mars, avril et mai peuvent provoquer ce phénomène qu'on appelle bootloop. Celui-ci peut “provoquer le blocage des appareils sur le logo G ou l'écran de démarrage initial, ainsi que leur verrouillage et leur redémarrage immédiat après la saisie d'un code PIN”, admet l'entreprise.

La fin du redémarrage infini des Google Pixel ?

Google explique “disposer désormais de conseils et d'étapes supplémentaires mis à jour pour les appareils présentant ces symptômes”. Il n'existe par contre pas de solution miracle à appliquer pour tous les utilisateurs. “La meilleure solution dépendant de l'état spécifique de votre appareil, veuillez contacter l'assistance clientèle Pixel”, recommande la firme.

Vous devez vous rendre sur ce lien et y décrire votre souci, par exemple : “Problème de boucle de redémarrage après une récente mise à jour logicielle”. En fonction de votre situation, vous serez guidé vers l'une ou l'autre des solutions mises en place par Google. Il semble par contre que le taux de réussite ne soit pas maximal. Une personne raconte avoir été invitée par Google à installer Android 17 QPR1 Beta 3, ce qui n'a pas résolu le problème et empêche un retour à une version stable. Un autre s'est vu recommander une réinitialisation d'usine via Fastboot, ce qui entraîne la perte des données. Certains doivent envoyer leur appareil en réparation. Bref, on ne peut pas dire que Google soit irréprochable sur ce coup. 


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