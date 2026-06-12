Meilleurs VPN pour les USA : lequel choisir en 2026 ?

Les meilleurs VPN pour les USA permettent de sécuriser sa connexion à Internet, protéger ses données personnelles et obtenir une adresse IP américaine facilement. En pratique, certains services se démarquent par la qualité de leurs serveurs américains et leurs performances globales.

Les États-Unis restent l’un des marchés les plus importants pour les VPN, aussi bien pour le streaming, les voyages que pour la cybersécurité du quotidien. Néanmoins, tous les fournisseurs ne proposent pas la même expérience lorsqu’il s’agit d’utiliser un VPN aux USA. Nombre de serveurs américains, vitesse de connexion, stabilité du réseau, confidentialité ou compatibilité avec les principales plateformes : plusieurs critères peuvent rapidement faire la différence. Voici notre sélection des meilleurs VPN pour les États-Unis en 2026 avec trois acteurs particulièrement solides sur ce marché : NordVPN, ProtonVPN et Surfshark.

Pourquoi utiliser un VPN aux États-Unis ?

Quand on parle de VPN pour les États-Unis, il faut noter que les usages peuvent être très différents selon les profils.

Certaines personnes utilisent un VPN pour sécuriser leur connexion lors d’un voyage aux États-Unis, notamment dans les hôtels, cafés ou aéroports où les réseaux publics restent particulièrement exposés.

D’autres cherchent surtout à obtenir une adresse IP américaine afin d’accéder à certains services ou catalogues réservés au marché américain. Les États-Unis disposent en effet de nombreuses plateformes, offres de streaming ou contenus parfois différents selon les régions.

Le VPN peut également permettre de limiter certaines formes de suivi publicitaire ou de collecte de données en ligne. Aux États-Unis, les questions liées à la confidentialité numérique restent régulièrement au cœur des débats, notamment autour des géants du web et des données personnelles.

Avec la Coupe du monde de football 2026, organisée en partie aux États-Unis, l’intérêt autour des VPN pourrait également augmenter dans les prochaines semaines. De nombreux Français prévoient de voyager sur place pour assister à la compétition, avec des usages qui restent très classiques : sécuriser une connexion Wi-Fi publique, accéder à certains services français depuis l’étranger ou continuer d'utiliser ses plateformes habituelles pendant le séjour.

Tous les grands VPN proposent des serveurs aux États-Unis, mais certains services sont clairement mieux adaptés que d’autres.

Plusieurs critères restent particulièrement importants pour choisir son VPN USA :

le nombre de villes américaines disponibles ;

la stabilité des serveurs US ;

les performances en streaming ;

la vitesse sur les longues distances ;

la politique de confidentialité ;

la compatibilité avec Windows, macOS, iPhone, Android et Smart TV ;

la présence de serveurs dans plusieurs États américains.

Un bon VPN pour les USA doit aussi rester suffisamment rapide pour éviter une dégradation trop importante du débit, notamment pour la vidéo, les appels ou les téléchargements.

Notre sélection des meilleurs VPN pour les USA

Tous les VPN ne proposent pas forcément la même qualité de service aux États-Unis. Qualité des serveurs américains, stabilité des connexions, vitesse, confidentialité ou encore compatibilité avec les plateformes américaines : certains fournisseurs restent clairement plus adaptés pour une utilisation orientée USA. Voici les trois VPN qui nous semblent les plus solides actuellement pour les États-Unis.

Notre top 3 des meilleurs VPN pour les États-Unis en 2026 :

dès 3.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 74% 3.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 61% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 19836 serveurs 10 connexions simultanées maximum 145 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 70% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

NordVPN : un des VPN les plus complets pour les États-Unis

NordVPN reste aujourd’hui l’un des services les plus populaires pour une utilisation aux USA. Le fournisseur dispose d’un réseau particulièrement dense sur le territoire américain avec des serveurs répartis dans de nombreuses villes, ce qui permet généralement d’obtenir des connexions rapides et stables.

Le service mise aussi beaucoup sur les performances grâce à son protocole NordLynx, souvent apprécié pour limiter les pertes de débit, notamment en streaming ou en navigation quotidienne. NordVPN reste également très utilisé pour accéder aux plateformes américaines, avec une interface simple à prendre en main même pour les utilisateurs moins techniques.

Le fournisseur propose aussi plusieurs fonctionnalités supplémentaires comme le double VPN, des serveurs spécialisés, un bloqueur de menaces et une protection renforcée sur les réseaux Wi-Fi publics.

ProtonVPN : une solution très solide pour la confidentialité aux USA

ProtonVPN adopte une approche plus orientée sécurité et protection des données personnelles. Basé en Suisse, le fournisseur met fortement en avant sa politique no-logs ainsi que ses audits de sécurité indépendants.

Le service dispose aujourd’hui d’un réseau américain bien plus développé qu’auparavant avec plusieurs localisations aux États-Unis et des performances globalement plus stables. ProtonVPN reste notamment apprécié par les utilisateurs sensibles aux questions de confidentialité ou souhaitant limiter davantage le tracking en ligne.

Le VPN propose également plusieurs fonctionnalités avancées comme Secure Core, un kill switch, des applications open source ainsi que différents outils de protection contre certaines formes de suivi publicitaire.

Surfshark : un VPN flexible pour les usages du quotidien sur le sol américain

Surfshark s’est progressivement imposé comme l’un des VPN les plus populaires grâce à une approche très flexible et accessible. Le fournisseur dispose de nombreux serveurs américains répartis dans plusieurs villes des États-Unis et propose des connexions simultanées illimitées, ce qui reste particulièrement intéressant pour les foyers équipés de plusieurs appareils.

Le service cherche surtout à proposer une expérience simple à utiliser au quotidien, avec des applications intuitives et plusieurs fonctionnalités pensées pour le streaming, les voyages ou la navigation classique.

Surfshark met notamment en avant un mode camouflage, des outils anti-tracking, une protection contre certaines fuites de données ainsi qu’un bloqueur de publicité intégré.

Le principe reste relativement simple : lorsque l’utilisateur se connecte à un serveur situé aux États-Unis, sa connexion internet passe par ce serveur et obtient alors une adresse IP américaine.

Cela peut permettre d’accéder à certains contenus ou services disponibles uniquement aux USA, tout en donnant l’impression que la connexion provient du territoire américain.

Dans la majorité des cas, pour obtenir une adresse américaine, il suffit simplement :

d’installer le VPN ;

d’ouvrir l’application VPN ;

de sélectionner un serveur aux États-Unis ;

d’attendre la connexion ;

puis de naviguer avec une IP américaine.

Afin de limiter les pertes de débits inutiles, nous vous conseillons toujours de choisir le serveur le plus proche de vous géographiquement parlant. Si vous vous connectez depuis la France, un serveur à New York reste ainsi plus pertinent qu’un serveur à Los Angeles.