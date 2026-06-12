L’iX3 a fait mentir BMW sur son autonomie, mais dans le bon sens cette fois

Les constructeurs annoncent souvent des autonomies que la réalité s'empresse de contredire. L'iX3 a choisi de prendre le problème à l'envers. Le SUV électrique a roulé plus loin que prévu, en plein froid et en altitude.



Sur les longs trajets, les voitures électriques continuent de diviser. Les chiffres affichés par les marques résistent rarement aux conditions réelles. Un test hivernal mené en Allemagne avait récemment montré que les autonomies promises s'effondrent dès que la température chute. L'écart atteint parfois plusieurs dizaines de kilomètres par grand froid. Ces épreuves grandeur nature sont devenues la vraie mesure d'un modèle électrique.

Dans ce domaine, le BMW iX3 fait partie des véhicules les plus surveillés. Le SUV avait déjà impressionné lors d'un parcours de 1 000 km bouclé avec seulement deux arrêts de recharge. Le constructeur allemand vient de pousser l'exercice encore plus loin. Sa filiale chinoise a engagé une version à empattement long sur un trajet exigeant. Le résultat dépasse largement ce que la fiche technique laissait espérer.

L'iX3 dépasse de loin son autonomie officielle dans un test mené en pleine montagne

Le BMW iX3 vient de parcourir plus de 800 km sur une seule charge. Selon les données communiquées par BMW, le SUV a bouclé la grande boucle du lac Qinghai, en Chine. Le trajet partait de Xining pour y revenir, uniquement sur routes ouvertes et en circulation réelle. La voiture est arrivée avec 2 % de batterie restante. Le constructeur évoque un potentiel compris entre 835 et 840 km. Cette performance dépasse de près de 160 km la valeur homologuée aux États-Unis.

Le parcours n'avait pourtant rien d'une promenade facile. Le BMW iX3 a grimpé plus de 2 000 mètres de dénivelé alors que les températures descendaient jusqu'à 1 °C. Ce contexte pénalise habituellement les batteries. Le SUV a pourtant maintenu une consommation moyenne de seulement 12,6 kWh aux 100 km. Ses deux moteurs ont renvoyé de l'énergie vers la batterie pendant les descentes grâce au freinage régénératif. Cette version à empattement long reste réservée à la Chine. Elle partage toutefois la batterie de 108,7 kWh du modèle vendu en Europe. Ce dernier doit aussi arriver aux États-Unis avant la fin de l'année. Les conducteurs européens peuvent donc espérer une autonomie tout aussi sérieuse.