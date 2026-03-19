Modifier une vidéo YouTube Shorts à sa sauce, ça devient possible et facile grâce à l’IA

YouTube lance Reimagine, un outil basé sur l'IA permettant de générer une vidéo personnalisée à partir d'une scène d'un Short. La plateforme de streaming y voit une fonction de remix, mais au format vidéo plutôt qu'audio.

Google continue d'intégrer massivement des outils d'IA au sein de ses produits. Déjà bien servi en la matière, YouTube reçoit une nouvelle fonctionnalité : “Reimagine”. Celle-ci est basée sur Veo, le modèle d'IA de Google dédié à la génération de vidéos. Reimagine permet de transformer une image extraite d'une vidéo YouTube Short disponible sur la plateforme en un clip personnalisé d'une durée de 8 secondes. “Reimagine réinvente le remixage”, se targue YouTube.

Le principe est simple. Quand l'utilisateur visionne un Short et qu'un extrait de la vidéo l'inspire, il peut s'en servir comme fondation à la création d'une nouvelle vidéo personnalisée générée par Veo. Il lui suffit alors de sélectionner l'option Reimagine intégrée dans l'outil Remix, l'arme de YouTube pour inciter les utilisateurs à créer aisément des Shorts.

Reimagine, du remix vidéo de Shorts par IA

“En quelques clics, les spectateurs peuvent s'intégrer ou intégrer des objets dans n'importe quel court-métrage éligible, en utilisant jusqu'à deux références de leur galerie photo”, explique YouTube. L'utilisateur donne ses instructions à l'IA soit en choisissant des suggestions proposées par la fonctionnalité, soit en tapant ses propres invites pour une expérience plus personnalisée et précise. À partir de tous ces éléments, Reimagine va générer une vidéo avec une bonne qualité d'image et une piste audio.

“Chaque court-métrage recréé renvoie directement à l'œuvre originale, garantissant ainsi la reconnaissance des créateurs tout en leur permettant d'atteindre un nouveau public”, précise YouTube. Les créateurs dont le Short a servi de base à la génération d'une vidéo par IA sont donc crédités. Il n'est par contre pas indiqué qu'ils puissent refuser que leurs vidéos soient ainsi exploitées. Il n'est pas non plus clair s'il sera possible de créer une vidéo Reimagine à partir d'un Short lui-même créé de cette manière.

Le calendrier de déploiement de la fonction Reimagine n'a pas été détaillé par YouTube, qui parle d'un lancement “aujourd'hui”. Cela laisse entendre que tous les utilisateurs y auront accès dans les heures qui viennent.