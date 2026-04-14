Écran 165 Hz, ventilateur intégré, GPU dédié, ce nouveau smartphone gaming de Xiaomi fait dans la démesure

Le Redmi K90 Max est le prochain smartphone estampillé gaming de Xiaomi. La fiche technique de ce mobile est assez inhabituelle, entre système à double puce avec GPU dédié, refroidissement par ventilateur et écran de 165 Hz.

Xiaomi a commencé à teaser sur les réseaux sociaux le Redmi K90 Max, son nouveau smartphone orienté gaming, dont le lancement est prévu pour le 21 avril prochain. Cet appareil s'annonce déjà comme un OVNI sur le marché, avec un design élégant et des caractéristiques techniques étonnantes.

Son look n'est pas aussi agressif que la plupart des smartphones conçus pour la pratique du jeu vidéo. Son design, avec un cadre en aluminium, est même plutôt classique, à une exception près : au sein du bloc photo, à côté des capteurs, le Redmi K90 Max embarque un ventilateur d'un diamètre de 18,1 mm. Xiaomi assure que celui-ci permet de réduire la température du mobile de 10°C en seulement 100 secondes, le refroidissement étant bien sûr l'un des principaux enjeux de ce type d'appareil.

Un écran 165 Hz et un GPU dédié

Pour l'affichage, le Redmi K90 Max est équipé d'un grand écran OLED de 6,83 pouces, avec une luminosité allant jusqu'à 3 500 nits et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz. Xiaomi annonce d'ailleurs avoir mis en place un système pour forcer les jeux à s'afficher en 165 Hz si les performances le permettent, et ce même s'ils ne sont pas nativement compatibles avec une telle fréquence, ce qui est n'est pas rare dans le cas des jeux mobiles. Reste à savoir si cela ne risque pas de dénaturer les jeux.

Grande particularité, le mobile dispose de deux puces : un SoC Dimensity 9500 associé à un GPU dédié. Ce dernier est chargé de gérer l'interpolation d'images, la mise à l'échelle de la définition et l'amélioration globale de l'image. On retrouve aussi 16 Go de RAM.

Il est probable que le Redmi K90 Max ne soit jamais disponible en France sans passer par l'importation. Il sortira d'abord en Chine, et pourrait être commercialisé dans quelques autres pays asiatiques. Mais les consommateurs européens ne sont pas particulièrement friands des smartphones optimisés pour le gaming.