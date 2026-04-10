YouTube Premium augmente discrètement ses prix aux États-Unis : bientôt en France ?

Les utilisateurs américains de YouTube Premium ont eu la mauvaise surprise de constater l'augmentation du tarif de leur abonnement. L'annonce s'est faite presque en silence pour ne pas s'attirer les foudres des internautes. Raté.

youtube premium
Crédits : Adobe Stock

YouTube fait tout pour vous pousser vers son abonnement Premium. D'abord en s'attaquant avec acharnement au bloqueurs de publicités, ensuite en bombardant sa plateforme de réclames interminables et impossibles à passer. Mais dans le même temps, Google augmente les prix du service. Pour l'instant aux États-Unis où cela s'est fait en toute discrétion. La formule individuelle gagne 2 dollars, la Famille 4 et YouTube Premium Lite 1 dollar.

Ça, c'est dans le cas d'une souscription directe. Celles et ceux qui se sont abonnés via un appareil Apple voient le prix de l'abonnement individuel bondir à 20,99 dollars par mois (au lieu de 15,99 sur les autres plateformes). Voilà qui est de bien mauvais augure pour les utilisateurs européens que nous sommes.

Les prix de YouTube Premium à la hausse aux USA, ce n'est pas bon signe

Évidemment, n'attendez aucune compensation justifiant l'augmentation. Dans le mail reçu par les abonnés, on peut lire la fameuse phrase vide de sens : “Afin de continuer à vous offrir un service et des fonctionnalités de qualité, nous augmentons le prix de votre abonnement“. Une raison que la justice italienne a d'ailleurs jugé insuffisante pour les utilisateurs de Netflix. Il est très peu probable que cela en arrive là avec le service de Google cela dit. Sur Reddit, nombreux sont ceux annonçant leur intention de résilier.

Lire aussi – YouTube Premium Lite va afficher plus de pubs, l’abonnement moins cher devient un peu moins intéressant

La question est désormais de savoir si la hausse va aussi frapper la France. Même si on ne peut, à ce stade, l'affirmer avec certitude, mieux vaut s'y attendre. Il est rare que Google (ou Netflix, Amazon Prime et consorts) augmente ses prix aux États-Unis sans répercussion sur l'Europe à plus ou moins long terme. Actuellement, l'abonnement YouTube Premium individuel coûte 12,99 €/mois, ou 29,99 € pour la formule Famille et 19,99 € pour deux personnes. Premium Lite est à 7,99 € mensuel.


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