Vite, le casque BEATS Studio Pro passe à petit prix : le haut de gamme devient enfin accessible

Normalement invente à 399,99€, le BEATS Studio Pro est actuellement à prix cassé sur Boulanger grâce au code FLASH20. Mais attention, cette offre expire ce soir. Si vous voulez vous offrir cet excellent casque à 209 € seulement, c’est le bon moment pour craquer !

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Beats by Dre propose des casques, des écouteurs et des enceintes premium qui rivalisent sans difficulté avec les marques les plus connues comme Sony, Bose, Sennheiser, Marshall et bien plus encore. Réduction de bruit active efficace, confort optimal et autonomie qui atteint les 40 heures d’utilisation, le BEATS Studio Pro ne manque pas d’atouts. Habituellement en vente à 399,99€, ce casque est actuellement en promotion à 239 € seulement sur Boulanger. Mais ça n’est pas tout !

Avec le code FLASH20 valable seulement aujourd’hui, vous avez 20 € de réduction supplémentaire dès 200 € d’achat. En l’ajoutant dans le panier, le BEATS Studio Pro chute à 209 € seulement. C’est un prix cassé pour un casque avec de telles caractéristiques !

Pourquoi craquer pour le BEATS Studio Pro ?

Vous cherchez un casque sans fil haut de gamme ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le BEATS Studio Pro est actuellement à prix cassé sur Boulanger. Ce casque ne manque pas d’atouts, à commencer par son design circum-aural qui englobe votre oreille. Il est donc agréable à porter et vous pouvez le garder plusieurs heures sans aucune gêne. Côté autonomie, ce casque tient la route. La batterie vous permet d’avoir jusqu’à 40 heures d’utilisation sans ANC et 22 heures avec la réduction de bruit active. Grâce à la charge rapide, vous récupérez 4 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge.

La partie audio est également à la hauteur puisque ce modèle est équipé d'un transducteur actif de 40 mm garantissant une clarté sonore exceptionnelle. La réduction de bruit intégrée est particulièrement efficace et vous offre une expérience immersive.