Vous allez pouvoir adapter Gboard un peu plus à votre goût avec cette option d’Android 17

Sur le clavier Gboard, toute icône dont l'utilisateur n'a pas usage occupe de l'espace inutilement. Android 17 va permettre d'en supprimer une d'entre elles, nous offrant ainsi une option de personnalisation supplémentaire.

En tant qu'application de clavier virtuel par défaut d'Android, Gboard est massivement utilisé à travers le monde. Son interface est épurée et bien optimisée pour faciliter la frappe, mais l'une des touches présentes par défaut fait débat parmi certains utilisateurs : celle en forme de globe permettant de changer la langue ou la source du clavier. Considérée comme bien pratique par certains qui doivent régulièrement basculer d'une langue ou d'une appli de clavier à l'autre, elle est aussi critiquée par ceux qui n'en ont pas besoin ou qui préfèrent utiliser une alternative.

En explorant le code d'Android 17 QPR1 bêta 3, Android Authority a repéré une nouvelle option dans les paramètres du clavier. Celle-ci permet aux utilisateurs de supprimer la touche de changement de clavier, et le média a réussi à forcer son activation pour nous donner un aperçu de ce que cela donne.

Plus de personnalisation pour Gboard

Il explique qu'une fois qu'on désactive le paramètre “Montrer la touche de changement de clavier”, celle-ci n'est plus affichée en bas à droite du clavier comme d'habitude, permettant d'aérer l'interface. Même si plusieurs langues ou claviers sont ajoutés dans Gboard, l'icône disparaît. Il est par contre toujours possible d'appuyer longuement sur la barre d'espace de Gboard pour faire apparaître la liste de toutes les langues et de tous les claviers disponibles, et d'en changer.

Cette option sera la bienvenue pour les nombreux utilisateurs qui n'ont pas besoin de changer de clavier régulièrement et qui doivent supporter cette icône dont ils n'ont que faire. Pour ceux qui y ont recours, ils auront le choix entre la retirer pour gagner de la place et compter sur la barre d'espace pour changer de clavier, ou la conserver pour effectuer une telle opération plus rapidement (un simple appui est nécessaire, contre un appui long pour la barre espace).

On ne sait pas encore avec certitude si cette option sera intégrée à la version stable d'Android 17, mais son développement semble en tout cas terminé.