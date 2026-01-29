YouTube a-t-il bloqué la lecture en arrière-plan sur ces navigateurs web pour forcer les utilisateurs à payer un abonnement Premium ?

Ces derniers jours, les signalements de la part d'utilisateurs se sont multipliés pour dénoncer un problème avec YouTube. Alors que tout fonctionnait auparavant, la lecture en arrière-plan est désormais cassé sur plusieurs navigateurs web sur Android. Compte tenu de l'historique de Google, il y a fort à parier que la firme a simplement supprimer cette petite faveur faite aux utilisateurs qui ne payent pas d'abonnement.

Le monde de la tech a son compte en matière d'arlésiennes. Les procès intentés par Nintendo, les fuites incessantes chez Samsung… et la guerre de Google contre les alternatives à YouTube Premium. On ne compte plus les offensives de la firme contre les bloqueurs de pubs qui ont largement dénigré l'expérience de nombreux utilisateurs. Mais ces derniers temps, le géant américain s'est trouvé une nouvelle lubie : les navigateurs web qui permettent de lire une vidéo en arrière-plan sur smartphone.

Via l'application, les utilisateurs payant un abonnement Premium peuvent en effet lancer une vidéo puis vaquer à leurs occupations sur d'autres applications, tandis que la vidéo continuera de tourner. Pour ceux sans abonnement, cela est impossible : quittez l'application et la vidéo se mettra automatiquement en pause. Sauf si vous utilisez certains navigateurs. Depuis quelque temps en effet, certains navigateurs comme Brave ou Vivaldi permettent de lire des vidéos en arrière-plan, et ce, sans abonnement Premium.

La lecture en arrière-plan de YouTube cassée, la faute à Google ?

Mais il se pourrait bien que cette époque touche à sa fin. C'est en tout cas le sentiment que donnent les multiples signalements d'utilisateurs que l'on trouve sur Reddit et autres forums d'entraide depuis la semaine dernière. Tous pointent du doigt le même problème : que ce soit sur Brave, Vivaldi ou encore Edge (qui permet lui aussi cette petite astuce depuis l'automne dernier), la lecture en arrière-plan a cessé de fonctionner.

Pour certains, la lecture se stoppe purement et simplement lorsqu'ils passent sur une autre application. D'autres rapportent avoir droit à un mystérieux message d'erreur indiquant “MediaOngoingActivity”. Quoiqu'il en soit, le fait que le bug touche plusieurs navigateurs à la fois laisse malheureusement à penser qu'il ne s'agit pas d'un bug, mais d'une véritable stratégie de la part de Google, qui ne doit pas beaucoup apprécier qu'une fonctionnalité payante soit disponible gratuitement.

Petite lueur d'espoir tout de même : un utilisateur a mentionné que la lecture en arrière-plan fonctionne de nouveau sur Brave.