Ce robot inspiré d’un insecte pourrait percer les mystères des tunnels géants de Mars

Les rovers actuels sont trop grands pour explorer les tunnels souterrains de Mars. Un chercheur américain propose une solution inattendue, inspirée du monde des insectes. Des milliers de micro-drones pourraient bientôt cartographier ces galeries encore vierges.

Mars abrite le plus grand réseau de tunnels souterrains du système solaire. Des éruptions volcaniques y ont creusé des galeries atteignant 250 mètres de large, il y a des millions d'années. Ces réseaux s'étendent sur plus de 1 200 kilomètres. Ils intéressent vivement les scientifiques, d'autant que les indices suggérant que la vie aurait peut-être été détectée dès 1976 alimentent de nouveau le débat.

Pour les explorer, les rovers actuels restent inadaptés. Curiosity et Perseverance mesurent chacun à peu près la taille d'un bus scolaire. Ils ne peuvent pas s'engouffrer dans ces galeries. Sous l'effet des vents martiens pouvant atteindre 97 km/h, leurs roues subissent déjà des dégâts importants en surface. Certains travaux ont même soulevé l'hypothèse que des microbes martiens auraient pu coloniser la Terre.

Un robot cloporte pourrait larguer des milliers de micro-drones dans les tunnels martiens

Selon une étude publiée lors de l'AIAA SciTech Forum 2024 par Mostafa Hassanalian, professeur associé à New Mexico Tech, le concept s'appuie sur la biomimétique, soit l'imitation du vivant pour concevoir des machines. Un robot en forme de cloporte descend dans un tunnel via un trou de plafond, ralenti par un parachute. Une fois au sol, il libère des milliers de drones miniatures. Ces drones-pissenlits sont propulsés par les vents martiens pour cartographier les galeries et transmettre leurs données.

Plusieurs défis techniques ont dû être surmontés. Sans lumière dans les tunnels, les panneaux solaires sont inutilisables. Le professeur a opté pour la piézoélectricité, un système générant de l'électricité via un polymère flexible. Les drones sont peints en blanc pour réfléchir la lumière et gagner en portée. Un ventilateur intégré prend le relais si le vent vient à manquer.

D'autres équipes travaillent sur des approches similaires. Des chercheurs de l'Université de Malaga testent des robots dans des tubes de lave en Espagne depuis 2023. La NASA s'intéresse particulièrement au volcan Arsia Mons, dont le plafond effondré révèle un immense réseau souterrain. L'hélicoptère Ingenuity a effectué 72 vols sur Mars avant sa mise hors service en 2024. Jamais il ne s'est aventuré dans ces tunnels. Des milliers d'insectes mécaniques pourraient bien y aller à sa place.