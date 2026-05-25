Ce robot inspiré d’un insecte pourrait percer les mystères des tunnels géants de Mars

Les rovers actuels sont trop grands pour explorer les tunnels souterrains de Mars. Un chercheur américain propose une solution inattendue, inspirée du monde des insectes. Des milliers de micro-drones pourraient bientôt cartographier ces galeries encore vierges.

photo de mars
Source : NASA

Mars abrite le plus grand réseau de tunnels souterrains du système solaire. Des éruptions volcaniques y ont creusé des galeries atteignant 250 mètres de large, il y a des millions d'années. Ces réseaux s'étendent sur plus de 1 200 kilomètres. Ils intéressent vivement les scientifiques, d'autant que les indices suggérant que la vie aurait peut-être été détectée dès 1976 alimentent de nouveau le débat.

Pour les explorer, les rovers actuels restent inadaptés. Curiosity et Perseverance mesurent chacun à peu près la taille d'un bus scolaire. Ils ne peuvent pas s'engouffrer dans ces galeries. Sous l'effet des vents martiens pouvant atteindre 97 km/h, leurs roues subissent déjà des dégâts importants en surface. Certains travaux ont même soulevé l'hypothèse que des microbes martiens auraient pu coloniser la Terre.

tunnels mars robot
Source : New Mexico Tech via Space.com

Un robot cloporte pourrait larguer des milliers de micro-drones dans les tunnels martiens

Selon une étude publiée lors de l'AIAA SciTech Forum 2024 par Mostafa Hassanalian, professeur associé à New Mexico Tech, le concept s'appuie sur la biomimétique, soit l'imitation du vivant pour concevoir des machines. Un robot en forme de cloporte descend dans un tunnel via un trou de plafond, ralenti par un parachute. Une fois au sol, il libère des milliers de drones miniatures. Ces drones-pissenlits sont propulsés par les vents martiens pour cartographier les galeries et transmettre leurs données.

Plusieurs défis techniques ont dû être surmontés. Sans lumière dans les tunnels, les panneaux solaires sont inutilisables. Le professeur a opté pour la piézoélectricité, un système générant de l'électricité via un polymère flexible. Les drones sont peints en blanc pour réfléchir la lumière et gagner en portée. Un ventilateur intégré prend le relais si le vent vient à manquer.

D'autres équipes travaillent sur des approches similaires. Des chercheurs de l'Université de Malaga testent des robots dans des tubes de lave en Espagne depuis 2023. La NASA s'intéresse particulièrement au volcan Arsia Mons, dont le plafond effondré révèle un immense réseau souterrain. L'hélicoptère Ingenuity a effectué 72 vols sur Mars avant sa mise hors service en 2024. Jamais il ne s'est aventuré dans ces tunnels. Des milliers d'insectes mécaniques pourraient bien y aller à sa place.

robot tunnels mars
Source : New Mexico Tech via Space.com

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

IPTV : gros coup de filet européen contre une technique de piratage « innovante » (qui ne l’est pas tant que ça)

La répression contre les réseaux de streaming pirate se poursuit en Europe. Un de nos voisins vient de démanteler un système et pas n’importe lequel : la technologie sur laquelle il…

Vous allez pouvoir adapter Gboard un peu plus à votre goût avec cette option d’Android 17

Sur le clavier Gboard, toute icône dont l’utilisateur n’a pas usage occupe de l’espace inutilement. Android 17 va permettre d’en supprimer une d’entre elles, nous offrant ainsi une option de…

Seulement 980 g, un écran OLED et une autonomie record : cet ultrabook ASUS certifié Copilot+ perd 300 € chez la Fnac

L’Asus Zenbook A14 passe sous la barre des 700 € chez Fnac grâce à une réduction de 300 €. À ce tarif, cet ultraportable cumule les arguments : un poids…

Dreame H12 Pro FlexReach : l’aspirateur laveur s’effondre à 199 € chez Boulanger, mais l’offre expire bientôt

L’excellent aspirateur laveur de sol Dreame H12 Pro FlexReach est actuellement en promotion sur Boulanger. Et avec le code FLASH20, son prix chute encore. Mais attention, l’offre expire ce soir….

La sortie de la Steam Machine se précise, avec des détails sur ses caractéristiques techniques

La Steam Machine est désormais répertoriée dans la base de données des produits compatibles Khronos Vulkan, étape cruciale avant la sortie de la console de salon. On l’attendait plus tôt…

15 millions de numéros de sécurité sociale siphonnés : comment vous protéger après le piratage massif d’Almerys ?

Un acteur majeur du tiers payant en France, Almerys, est de nouveau victime d’une cyberattaque d’ampleur : 15 millions de numéros de sécurité sociale auraient été dérobés, mais pas uniquement. Les…

Surprise ! L’IA Gemini débarque sur les Google Chromecast 4K avec Google TV

Alors que tout le monde les croyait morts, voici que les Chromecast 4K avec Google TV reçoivent en ce moment l’IA Gemini. Elle est opérationnelle chez plusieurs utilisateurs. Démonstration. Nos…

TV

Windows 11 : Microsoft ne sait plus où mettre Copilot, alors il recycle une vieille idée

Microsoft veut renforcer l’omniprésence de Copilot, mais peine à le faire de manière satisfaisante – que ce soit en termes d’implémentation technique ou vis-à-vis des utilisateurs. Mais la firme de…

One UI 8.5 sur les Galaxy S23 n’intègre pas cette fonctionnalité et les utilisateurs sont furieux

Pour les Galaxy S23, Samsung a choisi d’amputer One UI 8.5 d’une option attendue par les utilisateurs. Une décision incompréhensible puisque selon certains d’entre eux, ces smartphones sont tout à…

Connaissez-vous le syndrome du hot dog, le nouveau problème des conducteurs de voitures électriques ?

Les voitures électriques se rechargent de plus en plus vite. Si vite que les conducteurs n’ont plus le temps de finir leur casse-croûte. Volvo a un nom pour ce nouveau…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.