YouTube ne respecte pas ses propres règles avec ses nouvelles pubs de 90 secondes impossibles à passer

À peine quelques semaines après l'introduction de publicités de 30 secondes impossibles à passer sur TV, YouTube va encore plus loin avec des spots atteignant désormais les 90 secondes. Une durée qui n'est pas réglementaire… selon le propre règlement de YouTube.

On a rarement vu YouTube aussi agressif sur ses nouveaux formats publicitaires — et pourtant, la plateforme a un sérieux passif dans le domaine. Rien que ces dernières semaines, celle-ci nous a servi sur un plateau une nouvelle bannière que l'on ne peut pas fermer sur sa version web et un nouveau format de 30 secondes impossible à passer sur TV. Il n'y a pas de secret : YouTube cherche à tout prix à rediriger ses utilisateurs vers ses formules d'abonnement et à faire payer ceux qui s'y refuseraient encore.

S'il existe encore des méthodes pour profiter de YouTube gratuitement et sans publicité, la situation commence à devenir sérieusement invivable pour les autres. D'autant que le service de streaming n'a pas dit son dernier mot. Vous trouviez qu'il allait déjà trop loin avec ses 30 secondes de publicité sur YouTube ? Attendez de voir ce que Google teste actuellement auprès de quelques utilisateurs. On prend la même formule, et on la triple pour encore plus d'efficacité.

YouTube teste un nouveau format de pub interminable

Certains membres de Reddit rapportent en effet avoir vu apparaître des segments publicitaires de 90 secondes en plein milieu de leur vidéo, qu'il leur est bien évidemment impossible à passer. “Autant regarder la télévision à ce stade”, se lamente un internaute dans les commentaires. Difficile de lui donner tort. Si ces publicités semblent encore au stade de test, difficile de se convaincre qu'elles ne seront jamais déployées à grande échelle connaissant la politique de YouTube dans ce domaine.

Sur le même sujet — YouTube remplace les titres de vidéos par des résumés IA, merci mais non merci

Pourtant, ce nouveau format ne respecte même pas les propres règles de la plateforme. En effet, Google indique très clairement sur son site que les publicités impossibles à passer ne doivent pas dépasser 20 secondes sur mobile et 30 secondes sur télévision. Pour le moment, le format de 90 secondes excède donc largement cette limite. Pour le moment. Nous ne sommes pas vraiment à l'abri d'une petite mise à jour discrète de ce règlement gênant.