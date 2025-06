Ce nouveau stratagème de YouTube pourrait vous faire abandonner votre bloqueur de pubs

Des utilisateurs remarquent que leurs vidéos YouTube mettent plus de temps à démarrer. Un comportement étrange qui pourrait ne pas être un simple bug. La cause pourrait bien venir d’un outil que beaucoup utilisent sans réfléchir.

Depuis des mois, YouTube multiplie les mesures pour bloquer ou contourner les bloqueurs de publicités. Messages d’alerte, lectures interrompues, restrictions d’accès hors ligne : la plateforme explore plusieurs moyens de protéger ses revenus publicitaires, essentiels au financement des créateurs. Dernière technique en date : un ralentissement intentionnel du chargement des vidéos pour certains utilisateurs équipés d’un bloqueur. L’objectif ne serait plus seulement d’empêcher la lecture, mais de frustrer suffisamment les internautes pour qu’ils désactivent eux-mêmes leur extension.

Des témoignages publiés sur Reddit et les forums du navigateur Brave rapportent que les vidéos mettent parfois plusieurs secondes à démarrer. Le lecteur ne semble pas se lancer avant la fin théorique d’une publicité. Un message peut apparaître pendant cette attente, invitant à « désactiver les extensions » ou à tester la lecture en mode incognito. Même si YouTube n’a pas officiellement confirmé ce fonctionnement, ce n’est pas la première fois que des ralentissements sont observés avec un bloqueur actif.

YouTube teste un nouveau moyen de décourager les bloqueurs de pub

Selon sa page d’aide officielle, YouTube avertit que l’usage de bloqueurs enfreint ses conditions d’utilisation et peut entraîner une « expérience de visionnage non-optimale ». L’entreprise conseille de désactiver toutes les extensions ou de passer par une fenêtre privée. Certains soupçonnent même que le ralentissement vise spécifiquement les comptes ayant un historique d’usage de bloqueurs, une méthode difficile à détecter et plus difficile à contourner pour les extensions classiques. Ce type de stratégie pourrait également être couplé à des techniques d’injection publicitaire côté serveur, rendant les bloqueurs moins efficaces.

Dans ce contexte, YouTube pousse encore davantage vers ses abonnements payants. L’offre YouTube Premium Lite, à 5,99 € par mois, devient pourtant moins attractive : elle n’évitera bientôt plus les publicités sur les Shorts, un format très populaire. Le tarif n’a pas changé, mais l’avantage principal s’effrite. À l’inverse, YouTube Premium complet reste sans publicité, mais coûte près de 12 € par mois. Entre ralentissements forcés, limitations d’accès et réduction des options gratuites, la plateforme multiplie les leviers pour inciter les utilisateurs à abandonner les bloqueurs.